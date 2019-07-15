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Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная платежная система Visa сообщила о пересмотре межбанковской комиссии на ряд товаров в целях стимулирования безналичных расчетов в РФ.
Ранее в воскресенье издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате картами автомобилей, недвижимости и покупок в школах, больницах и аптеках. По данным издания, комиссии составит 0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки для автомобилей и недвижимости, 1,3% — для аптек, 1% — для образовательных услуг, 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.
"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема", — сообщили в платежной системе в ответ на запрос РИА Новости.
Это не первое снижение межбанковской комиссии со стороны Visa в этом году — платежная система с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизила до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были ее партнерами.
Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении социально значимых товаров и услуг (образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).
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Личный счет , Владимир Путин , Visa , Центральный банк России , РИА Новости , РБК
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