Visa пересмотрит межбанковскую комиссию на ряд товаров

Международная платежная система Visa сообщила о пересмотре межбанковской комиссии на ряд товаров в целях стимулирования безналичных расчетов в РФ.

Ранее в воскресенье издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате картами автомобилей, недвижимости и покупок в школах, больницах и аптеках. По данным издания, комиссии составит 0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки для автомобилей и недвижимости, 1,3% — для аптек, 1% — для образовательных услуг, 1% — для лицензированных учреждений в сфере здравоохранения.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковской комиссии с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема", — сообщили в платежной системе в ответ на запрос РИА Новости.

Это не первое снижение межбанковской комиссии со стороны Visa в этом году — платежная система с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизила до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были ее партнерами.