Снятие наличных в магазинах — готовы ли к такому удобству россияне?

Эксперты рассказали НСН о пользе и опасности идеи обналичивать средства на кассах российских магазинов.

Обналичить денежные средства с банковских карт на кассах магазинов можно будет по всей России, сообщил «Известиям» замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков . Сейчас снять средства с помощью касс магазинов могут только жители удаленных малонаселенных пунктов некоторых регионов страны. Однако, по мнению экспертов, несмотря на то, что в крупных городах достаточно много банкоматов, услуга должна стать востребованной и там. Магазинам также будет выгодно нововведение, поскольку за проведение операций они будут получать комиссию, которая окупит эквайринг.

Еще в феврале прошлого года идею снятия наличных на кассе магазина поддержала Федеральная антимонопольная служба России при условии, что клиенты будут использовать банковские карты для оплаты товаров в данных точках. Увидел пользу в инициативе и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН. Однако он предупредил, что идея может не понравиться банкам.

«Главное, чтобы не было противоречий с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Чтобы не было вопросов у Федеральной службы по финансовому мониторингу. А так это полезно, потому что человеку могут быть нужны наличные, а он должен бегать, искать банкомат. Если касса подключена к единой банковской системе, почему бы не дать такую возможность. С точки зрения банков это может быть и не полезно. Они предпочитают иметь банкомат и снимать с него комиссию. Но такая комиссия может быть включена и при снятии наличных в кассе. Магазин тоже может с этого что-то иметь», — отметил собеседник НСН.

Год спустя, в феврале нынешнего года, платежная система Visa предписала банкам обеспечить потребителям такую возможность снятия наличных в магазинах к апрелю 2019 года. Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств, а также председатель СРО совета «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН выразил уверенность, что банки, участвующие в программе, технически подготовлены к нововведению.

«Такого рода услуга обсуждается со стороны платежной системы давно, просто так такие заявления от Visa не делаются. Нельзя заявить, а потом сидеть и ждать, когда кто-то придет. Я более чем уверен, что Visa как любая бизнес организация заранее подготовила тех, кто в этом будет участвовать. Я уверен, были расчеты, предварительные проверки, и, думаю, будет некоторый спрос на эту услугу. Вопрос, будет ли этот спрос массовым, тем более, что все стараются перевести все средства в безналичный оборот. Снятие наличных на кассе — это вопрос удобства, а не вопрос какой-то новой тенденции», — отметил он.

Добавим, что по оценке экспертов, доступность снятия денег через кассы магазинов может стимулировать рост безналичной экономики. Люди будут оставлять больше средств на картах, зная, что могут их легко снять.