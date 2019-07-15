На борьбу с бедностью понадобилось еще 7 млрд

Минтруд предлагает увеличить выплаты по социальным контрактам за счет софинансирования из федерального бюджета. По предварительным расчетам, на это потребуется 7 млрд рублей, рассказали "Известиям" в ведомстве. О планах в этом году разработать проект постановления правительства о софинансировании единовременных выплат по соцконтрактам из федерального бюджета чиновники Минтруда сообщили в годовом отчете за 2018-й о ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы "Социальная поддержка граждан", направленном в правительство. Анализ применения меры поддержки показал, что средств региональных бюджетов не хватает ни на достаточную разовую выплату бедным семьям, ни на заключение новых контрактов с малоимущими, пока не получавшими помощи.

В прошлом году трудную жизненную ситуацию преодолели только треть россиян (33,3%), заключивших соцконтракт, указано в отчете Минтруда. При этом планировалось, что значительные улучшения наступят в жизни почти половины (47%) малоимущих. Причина такого отклонения показателя — снижение среднего размера единовременной денежной выплаты до 37,8 тыс. рублей (в 2017-м — 38,2 тыс. рублей), указали чиновники. Но заметили, что в позапрошлом году ситуация была еще хуже: тогда соцконтракты помогли лишь 26,9% бедных. Кроме того, чиновники планировали оказать поддержку только 7,5% малоимущих, а за помощью обратились 9,1%.

Предварительный общий объем субсидий на софинансирование соцконтрактов из федерального бюджета составляет 7 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Однако там отметили, что сумма еще уточняется.

В прошлом году соцконтракты заключили с 309 тыс. семей. Если умножить это число на среднюю сумму выплаты, получается, что в общем региональные бюджеты потратили 11,7 млрд рублей. Таким образом, прибавка в 7 млрд рублей увеличит расходы на соцконтракты на 60%. Если бы число получателей этой меры поддержки осталось прежним, разовая выплата выросла бы до 60,5 тыс. рублей. Однако в планах властей расширять применение соцконтракта — соответственно, средства придется делить на большее число граждан и сумма на одну семью уменьшится.

Ранее региональные власти в отчетах в Минтруд сообщали о нехватке денег на пособия малоимущим. Рассмотреть вопрос о софинансировании из федерального бюджета расходных обязательств регионов по соцконтрактам с малообеспеченными семьями с детьми также предлагал Совет Федерации

Несмотря на финансовую поддержку федерального центра, власти субъектов не должны снимать с себя исполнение социальных обязательств, подчеркнула директор научно-образовательного центра социального развития института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. Соцконтракт подразумевает, что гражданин сам будет предпринимать усилия для выхода из бедности, а чиновники помогут финансово и организационно. Система будет работать эффективнее, если будет контроль за исполнением обязательств обеих сторон — например, этим могут заняться общественные наблюдатели, предложила Любовь Храпылина.