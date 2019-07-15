Россиян научили вычислять телефонных мошенников

«Роскачество» рассказало о главных признаках, с помощью которых можно выявить телефонного мошенника, пытающегося присвоить себе деньги с банковской карты жертвы. Подробная инструкция опубликована на сайте организации.

Авторы выделили 11 пунктов, описывающих типичное поведение злоумышленников при звонке клиенту банка. Главный признак, выдающий их недобросовестные намерения, — просьба назвать CVV-код, расположенный на обратной стороне карты, а также кодовое слово или код из смс-сообщения. В этом случае необходимо прервать разговор и сообщить о нем в банк, говорится в инструкции.

Еще один признак, позволяющий выявить мошенника, — просьба перевести деньги по указанным реквизитам. Авторы предупреждают, что рассказанная легенда может звучать убедительно, и призывают не верить ей в любом случае. Также они предостерегают от предоставления по телефону каких-либо личных сведений.

Один из распространенных в последнее время способов мошенничества — звонок с предупреждением о несанкционированных списаниях с карты. Если человек, представившийся сотрудником банка, рассказывает, что неизвестные пытаются провести операцию без вашего ведома, стоит сразу прервать разговор и обратиться в колл-центр кредитной организации. Причем верить не стоит даже, если злоумышленник называет точную сумму остатка на счете и последние проведенные по нему операции, — такие данные доступны на черном рынке, отмечают авторы.

Также они рекомендуют не верить сказанному, если звонящий представляется сотрудником банка, но при этом отказывается назвать свое имя и номер телефона. Кроме того, мошенничеством, скорее всего, являются сообщение о выигрыше в лотерее или просьба перевести деньги близкому человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. В таких случаях стоит самостоятельно позвонить родственникам или знакомым, о которых идет речь, а также задавать уточняющие вопросы, советуют авторы.