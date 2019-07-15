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330 миллионов в сутки: долги за ЖКХ стали «душить» россиян 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Долг россиян за услуги ЖКХ рос на 330 миллионов каждый день 2018 года. Об этом свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».
В прошлом году коммунальные компании выставили гражданам счетов на 2,632 триллиона рублей, а получили от населения 2,511 триллиона.
Таким образом, задолженность граждан перед коммунальщиками в 2018-м стала больше на 121,2 миллиарда. В 2017-м она выросла на 11,6% меньше — 108,6 миллиарда. В пересчете на дни, в прошлом году долги россиян за услуги ЖКХ росли на 330 миллионов рублей в сутки.
Больше других в 2018-м задолжали жители Москвы (10,2 миллиарда), Московской области (6,8 миллиарда), Дагестана (6,6 миллиарда), Челябинской (5,8 миллиарда) и Свердловской областей (4,2 миллиарда).
Прирост долга на душу населения по всей России в прошлом году составил 826 рублей. При этом среднедушевой рост задолженности в Чукотском автономном округе составил 4,4 тысячи, в Ингушетии — 3,9 тысячи, в Мурманской области — три тысячи, в Камчатском крае — 2,89 тысячи, в Коми — 2,87 тысячи.
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