330 миллионов в сутки: долги за ЖКХ стали «душить» россиян

Долг россиян за услуги ЖКХ рос на 330 миллионов каждый день 2018 года. Об этом свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

В прошлом году коммунальные компании выставили гражданам счетов на 2,632 триллиона рублей, а получили от населения 2,511 триллиона.

Таким образом, задолженность граждан перед коммунальщиками в 2018-м стала больше на 121,2 миллиарда. В 2017-м она выросла на 11,6% меньше — 108,6 миллиарда. В пересчете на дни, в прошлом году долги россиян за услуги ЖКХ росли на 330 миллионов рублей в сутки.

Больше других в 2018-м задолжали жители Москвы (10,2 миллиарда), Московской области (6,8 миллиарда), Дагестана (6,6 миллиарда), Челябинской (5,8 миллиарда) и Свердловской областей (4,2 миллиарда).

Прирост долга на душу населения по всей России в прошлом году составил 826 рублей. При этом среднедушевой рост задолженности в Чукотском автономном округе составил 4,4 тысячи, в Ингушетии — 3,9 тысячи, в Мурманской области — три тысячи, в Камчатском крае — 2,89 тысячи, в Коми — 2,87 тысячи.