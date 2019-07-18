Пересчитают в августе: у кого и как вырастет пенсия

«Аргументы и факты» конкретизировали информацию, кто из российских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат по выходу на заслуженный отдых. Оказалось, что прибавка положена как неработающим пенсионерам, так и продолжающим трудиться пожилым людям.

В 2016 году российских пенсионеров разделили на две категории: неработающих и работающих. Выплаты россиянам, пребывающим на заслуженном отдыхе (36,8 млн человек), ежегодно индексируются в соответствии с ростом инфляции. Пенсии работающих пенсионеров (9,6 млн человек) каждого 1 августа пересчитываются в соответствии с взносами работодателя в ПФР

«Во время августовской корректировки учитывают не все отчисления в ПФР, а дают прибавку максимум в 3 балла», — отметила д. ю. н., профессор Московского юридического университета им. О. Е. Кутафина Эльвира Тучкова.

По подсчётам автора статьи, 3 балла в 2019 году в среднем — это 261,72 рубля. Однако отмечается, что стоимость балла будет рассчитываться специалистами Пенсионного фонда с учётом даты, когда пенсионер начал получать выплаты. Например, вышедшие на пенсию в октябре 2015 года, получат прибавку в 214 рублей, а в январе 2017 года — 222,8 рубля. При этом, если зарплата работающего пенсионера составляет менее 30 тысяч рублей, то прибавка к пенсии в 2019 году окажется меньше 200 рублей.

Пенсия неработающих пенсионеров в январе 2019 года была проиндексирована на 7,05%. При этом в последующие года власти намерены планомерно повышать страховые пенсии: в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-ом — на 5,9%.