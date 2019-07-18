Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
62.95
$
63.14
70.62
70.84
Прогноз
22.07 – 29.07
$
63.41
72.12
Индексы и котировки Brent
64.13
+0.00 Золото
1421.00
–0.01 РТС
1357.35
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
18.07
1.1218
–0.0008
05.07
1.1225
15.07
04.07

Пересчитают в августе: у кого и как вырастет пенсия 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Аргументы и факты» конкретизировали информацию, кто из российских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат по выходу на заслуженный отдых. Оказалось, что прибавка положена как неработающим пенсионерам, так и продолжающим трудиться пожилым людям.
В 2016 году российских пенсионеров разделили на две категории: неработающих и работающих. Выплаты россиянам, пребывающим на заслуженном отдыхе (36,8 млн человек), ежегодно индексируются в соответствии с ростом инфляции. Пенсии работающих пенсионеров (9,6 млн человек) каждого 1 августа пересчитываются в соответствии с взносами работодателя в ПФР.
«Во время августовской корректировки учитывают не все отчисления в ПФР, а дают прибавку максимум в 3 балла», — отметила д. ю. н., профессор Московского юридического университета им. О. Е. Кутафина Эльвира Тучкова.
По подсчётам автора статьи, 3 балла в 2019 году в среднем — это 261,72 рубля. Однако отмечается, что стоимость балла будет рассчитываться специалистами Пенсионного фонда с учётом даты, когда пенсионер начал получать выплаты. Например, вышедшие на пенсию в октябре 2015 года, получат прибавку в 214 рублей, а в январе 2017 года — 222,8 рубля. При этом, если зарплата работающего пенсионера составляет менее 30 тысяч рублей, то прибавка к пенсии в 2019 году окажется меньше 200 рублей.
Пенсия неработающих пенсионеров в январе 2019 года была проиндексирована на 7,05%. При этом в последующие года власти намерены планомерно повышать страховые пенсии: в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022-ом — на 5,9%.
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России31
Общий долг Китая обогнал госдолг США
Раскрыты новые подробности нефтяного скандала
В Минэнерго прояснили судьбу грязной нефти
Украине предрекли новый кризис
Видео
01:24
«Палки в колеса»: кто срывает «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:57
Украина обложила пошлинами газ и топливо из России
Экономика
10:24
Удар из-за океана: Вашингтон атакует рубль
Рынки Статьи
00:58
Россиян решили защитить от «опасного» масла
Экономика
01:10
Жуткий сценарий: определен день обвала рубля
Рынки Статьи
04:16
Каким будет курс рубля к августу
Рынки
00:38
Китай задумал потеснить доллар
Рынки
02:16
В Грузии признали зависимость от России
Экономика
01:31
Продажу алкоголя в жилых районах запретят
Экономика
03:11
Миру грозит новая война
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательско