Вице-президент США станет миллионером благодаря пенсии

У вице-президента США Майка Пенса не так уж много атрибутов, которые соответствовали бы его высокому статусу. В собственности у него нет дома, и накопил он не много — разве что $65 000 в индексных фондах и банковский счет на $15 000.

К счастью, 60-летний Пенс работает на правительство. Это значит, что ему должны будут платить федеральную пенсию и пенсию штата (все — из средств налогоплательщиков). На пенсии вице-президент будет получать не менее $85 000 в год до конца своей жизни. Суммарный объем пенсии, которую получит Пенс, Forbes оценивает в $1,2 млн Этого достаточно, чтобы оценить его общее состояние в $1 млн даже с учетом шестизначного долга по образовательным кредитам, которые он взял для своих детей.

В отличие от министра торговли Уилбура Росса и главы Минфина Стивена Мнучина , которые создали огромные инвестиционные портфолио, Майк Пенс не имеет какого-то серьезного опыта в частном секторе. На протяжении двадцати лет он получал зарплату от государства и, как, вероятно, многие профессиональные политики, рассчитывал на щедрую пенсию.

«Большинство людей не может рассчитывать на такие щедрые подарки, — говорит Гровер Норквист, президент движения правого толка «Американцы за налоговую реформу».

Сын ветерана Корейской войны, Пенс проработал несколько лет в маленькой юридической фирме. В 1988 году он попытался избраться в Конгресс — неудачно. Вторая попытка два года спустя обернулась скандалом — Пенс использовал пожертвования сторонников на оплату ипотеки, кредитной карты и даже счетов за продукты.

«Я не стыжусь того, что мне нужно зарабатывать на жизнь», — сказал он тогда прессе. Такие траты на личные нужды в то время считались законными, но оказались непопулярными среди избирателей.

После очередного поражения Пенс присоединился к консервативному аналитическому центру и стал звездой местного радио под прозвищем «Раш Лимбо без кофеина». В эфире он высказывал свое мнение по поводу актуальных новостей и болтал с политиками. «Разве супружеская измена больше не проблема в Индиане и в Америке?» — задавался Пенс вопросом после скандала с изменой Билла Клинтона . К 2000 году Пенс стал своего рода знаменитостью в консервативных кругах Среднего Запада. Он в третий раз попытался попасть в Конгресс и победил.

Не имея существенного опыта в бизнесе, он считался одним из беднейших конгрессменов. Его активы исчерпывались долями в сети АЗС и круглосуточных магазинов Kiel Bros. Oil Co. Пенс, вероятно, унаследовал акции от отца, который был одним из первых сотрудников. В детстве будущий вице-президент подрабатывал в Kiel Bros., но никогда не занимался этим бизнесом. В начале 2000-х годов, когда сеть компании расширилась более чем до 200 точек, брат Майка Пенса Грег стал президентом Kiel Bros. Когда рентабельность бензина и табачной продукции упала, отягощенная долгами Kiel Bros., на которую к тому же наложили несколько штрафов за экологический ущерб, была вынуждена подать заявление о банкротстве.

Пенс, тогда на втором сроке в Конгрессе, наблюдал, как тают его активы. В 2004 году он сообщил в декларации о доходах, что ему принадлежит доля в Kiel Bros. стоимостью от $200 000 до $450 000. На следующий год, после банкротства компании, цена этих акций упала до нуля. Из-за краха бизнеса Пенс, у которого оставалось всего несколько тысяч долларов сбережений, понес убытки более чем на $600 000, согласно его налоговой декларации 2006 года.

Правительство пришло на помощь. К 2006 году Пенс проработал на федеральной службе пять лет — а значит, получил право на федеральную пенсию, гарантированный источник дохода в отставке. Конгресс позаботился о себе сам. Федеральным законом 1986 года предусмотрено, что члены Конгресса и их сотрудники получают в качестве пенсии большую долю от годовой зарплаты, чем все остальные федеральные служащие. В 2012 году Пенс проголосовал за то, чтобы лишить этого преимущества будущих конгрессменов, однако он остается одним из многих законодателей, «унаследовавших» прежние, более высокие пенсии.

«Они почти в два раза больше стандартной федеральной пенсии, — говорит Тим Войт, финансовый аналитик, который управляет фирмой, специализирующейся на пенсиях. — Конгресс принимает законы в собственных интересах, и они на себе не экономят».

Проработав 12 лет в Палате представителей и два года на посту вице-президента, сейчас Пенс может рассчитывать примерно на $50 000 ежегодно от федерального правительства до конца жизни. Если бы он мог продать право на эти выплаты сегодня, он получил бы за него около $700 000.

Кроме того, есть пенсия штата. В 2013 году Пенс покинул Конгресс, чтобы стать губернатором Индианы. Он руководил штатом один срок, а затем был избран на пост вице-президента. За четыре года работы губернатором ему полагается 30% зарплаты до конца жизни. Если он дождется 65 лет, прежде чем уйти в отставку, он может получать 40%. Пенс заработал почти $112 000 в последний год пребывания на посту губернатора, поэтому Индиана должна выплачивать ему около $35 000 в год с того момента, как ему исполнится 62 года — такой источник дохода можно оценить не менее чем в $500 000. Представитель Пенса отказался дать комментарии для этой статьи.

Остальные активы вице-президента тоже почти полностью получены от правительства. Пенс раскрыл информацию о двух пенсионных счетах под управлением штата Индиана стоимостью до $65 000. Кроме того, он, вероятно, копил через специальную сберегательную программу для госслужащих Thrift Savings Plan. Если Пенс делал регулярные взносы, он мог накопить сотни тысяч долларов дополнительных средств на счетах, которые чиновники по закону не обязаны раскрывать.

Тем временем, Пенс и его супруга задолжали от $100 000 до $245 000 по восьми образовательным кредитам Parent PLUS, которые они взяли, чтобы отправить троих детей в колледж. К 2013 году, примерно в то время, когда пара переехала в особняк губернатора Индианы, они продали скромный дом с тремя спальнями недалеко от Вашингтона и жилье площадью 130 кв.м в родном Колумбусе, штат Индиана. Четыре года спустя они переехали из особняка губернатора в Индианаполисе прямо в Военно-морскую обсерваторию США, официальную резиденцию вице-президента. Вероятно, Пенсы сами платят за обустройство дома и питание, но налогоплательщики все равно берут на себя их основные расходы на проживание.