Им на Руси жить хорошо: около 11 тысяч человек в России имеют зарплату более миллиона рублей в месяц

Кто получает зарплату от миллиона рублей в месяц? По данным Росстата, таких в стране около 11 тысяч человек, сообщает РБК. На первых местах — актеры и спортсмены. О каких доходах не пишет ведомство и сколько получают топы российского бизнеса?

Статистика хоть и не обманывает, но, как обычно, лукавит. С одной стороны, миллион рублей в месяц — очень большая зарплата, это уровень вице-президента довольно крупной компании. Но почему же Росстат сделал вывод, что самые высокие зарплаты оказались у спортсменов и актеров?

Потому что речь идет именно о зарплатах, то есть о фиксированном вознаграждении, которое работник получает каждый месяц. Есть другая сторона: премии и бонусы, которые получают российские топ-менеджеры. Допустим, руководители достигли ключевых показателей эффективности и даже перевыполнили план. Им полагается награда, которая может в несколько раз превышать месячную зарплату.

Еще они обычно и акционеры собственных компаний. Дивиденды с их миноритарных пакетов тоже могут составлять существенную часть доходов. Есть и другие статьи. Если все это учитывать, то 11 тысяч россиян, получающих миллион в месяц, — скромная цифра, говорит член совета Общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России» Павел Кудюкин

Павел Кудюкин, член совета Общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России»: «Могут быть выплаты по дивидендам, и тогда они в этой цифре не учтены, какие-то выплаты по серым или черным схемам. Наконец, могут быть достаточно щедрые социальные пакеты, которые опять-таки в составе зарплаты не учитываются. Количество людей, у которых доход свыше миллиона в месяц, должно быть больше по крайней мере в несколько раз».

Момент истины обычно наступает в феврале, когда крупные госкорпорации сообщают о вознаграждении членам правления и совету директоров. Кстати, участие в работе совета — это еще одна статья дохода. О чем рассказали компании в этом году?

В 2018 году в правление «Газпрома» входили 16 человек. Они получили зарплату в миллиард рублей. То есть в среднем по 5 млн в месяц на одного руководителя. Но еще им выплатили премии на 1,5 млрд рублей. Это еще почти 8 млн в месяц на одного топ-менеджера в среднем. Итого около 13 млн рублей в месяц.

В отчете «Роснефти» за прошлый год нет деления на зарплату и премии, только общая сумма вознаграждения руководства — 3,8 млрд рублей. В правление корпорации входят 11 человек. Итого 28 млн рублей в месяц в среднем на топ-менеджера.

Сбербанка , если брать зарплаты топ-менеджеров, это примерно 12 млн рублей в месяц. С премиями и другими доплатами выходит около 50 млн рублей в месяц в среднем. Но нужно оговориться, что речь идет о самых ключевых людях в очень крупных компаниях. Там много и других менеджеров среднего и высшего звена, и для них миллион в месяц — вполне актуально. Что же касается простых сотрудников корпораций, то начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий вспоминает анекдот.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования: «Известный анекдот, распространенный в банковской сфере, когда однажды Греф приехал в какое-то провинциальное отделение Сбербанка, ему не понравилась работа сотрудницы, видимо операционистки, и он сказал снизить ей зарплату до 20 тысяч рублей. И все операционистки к нему тут же побежали с криками: „И мне, и мне снизьте!“ В общем, зарплаты у них были, естественно, существенно ниже этих 20 тысяч».

Зарплаты топ-менеджеров — одна из самых народных и самых обсуждаемых тем. В июне на «Прямой линии» ее в очередной раз прокомментировал Владимир Путин . Сказал, что его и самого «цепляет», когда он узнает, сколько получают руководители госкомпаний, и он не раз им на это указывал. Но в то же время корпорациями управляют руководители высокого уровня. Если им снизить вознаграждение, то они убегут либо в частные структуры, либо за границу, сказал президент.

Кстати, уровень зарплат российских топ-менеджеров вполне сравним с доходами их зарубежных коллег. Да и прибыли у госкорпораций тоже высокие. А вот доходы наших упомянутых Росстатом спортсменов и актеров подчас значительно ниже, чем у иностранцев, и по сравнению с топами нашего бизнеса их один-два миллиона в месяц — копейки.