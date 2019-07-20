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Россияне стали брать больше микрозаймов 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Исследование финансового маркетплейса «Уником 24» показало, что МФО нарастили выдачу займов на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики сообщили, что по итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали 8,5 миллионов займов. При этом около 30% клиентов МФО не имели на момент оформления кредитного договора постоянного места работы. Среди этой категории наблюдается высокий уровень просроченной задолженности, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, С 1 июля этого года в России вступил в силу новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года. Так, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превысить сам долг более чем в два раза.
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