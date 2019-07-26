Трем четвертям россиян не хватает денег до зарплаты

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. При этом почти 40% говорят, что им не хватает около 10 тысяч рублей, примерно 7% граждан необходимо еще 6−8 тысяч, а 8,4% респондентов называют цифру в 5 тысяч. Десятой части опрошенных недостает 3−4 тысяч рублей, а 11,4% — обычно не более 1−2 тысяч, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

У 6,1% россиян не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, выходят в ноль 7,1% граждан, и только у 5% респондентов остаются излишки, чтобы делать сбережения. Благополучие 6,6% счастливчиков вообще не зависит от поступления регулярных доходов.

По данным Росстата, за первые шесть месяцев 2019 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении, хотя реальные зарплаты за тот же период выросли на 1,8%.

Паниковать рано

Цифры в исследовании «Робот Займер» звучат избыточно пессимистично и несколько сгущают краски, считает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров . Но потребительское кредитование в России растет, значит, людям действительно не хватает денег на какие-то покупки, признает он.

Кроме того, россияне не привыкли к такому затяжному падению доходов (по сути, шестой год подряд) и чисто психологически, говоря о необходимости дополнительных средств, имеют в виду, скорее всего, не отсутствие денег на еду, а свой прежний привычный уровень потребления — скажем, возможность обновлять гардероб каждый сезон в соответствии с модными тенденциями.

«Но пока эта ситуация не драматична, и люди с ней справляются, учитывая, что просрочка по тем же кредитам последнее время не растет», — замечает эксперт.

Собственно, увеличение долговой нагрузки (следовательно, обязательных ежемесячных платежей) само по себе способствует сокращению свободных средств на фоне роста цен и падения доходов, напоминает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. По ее словам, в долги люди влезают по разным причинам — для одних это вынужденная мера, другие набирают кредиты по глупости, не рассчитав силы. Финансовая грамотность населения тоже по-прежнему далека от идеала.

«В принципе, кредитование хорошо для экономики — это двигатель спроса и роста ВВП. Но для реальных доходов населения это действительно очень большая нагрузка», — отмечает эксперт.

Но она согласна с коллегой в том, что паниковать рано: население страны в целом более или менее справляется с погашением долгов, пусть даже за счет их рефинансирования.

В России главная проблема в том, что людям с очень скромными доходами, которым не хватает денег до зарплаты, приходится брать кредиты под высокие проценты, потому что кредитные карты им банки не выдают. И это создает достаточно серьезную кредитную нагрузку на менее обеспеченные слои населения. Причем, зачастую они даже не в МФО обращаются, а в криминальные структуры, сетует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Такая разная бедность

Поскольку доходы россиян несколько лет снижаются, очевидно, что их благосостояние тоже не улучшается, но говорить о тотальном обеднении населения все-таки преждевременно, считают эксперты. Другой вопрос, что за 15 тучных лет оно привыкло богатеть, и отсутствие положительной динамики в доходах сильно сказывается на настроениях. Особенно это касается нижней прослойки среднего класса, которой приходится пересматривать свои потребительские привычки и приучаться к экономии.

Проблема не столько в массовом обеднении населения, сколько в очень серьезном его расслоении и росте неравенства, как на уровне регионов, так и между различными категориями граждан: есть значительная группа тех, кто быстро беднеет, но есть и россияне, у которых доходы растут, отмечает Абзалов.

Что касается регионального неравенство, есть Москва и Санкт-Петербург с их областями, а также ЯНАО и Сахалин — там ситуация более или менее нормальная за счет нефтегазовых доходов и сверхконцентрации крупных федеральных компаний. Это создает большой рынок и высокую занятость. И совсем другая ситуация в остальных регионах, значительная часть населения которых относится к бедному сегменту. Как правило, это представители Поволжья, а также Калмыкии, практически всей Сибири и, в меньшей степени, Дальнего Востока.

Бедность фиксируется не только зарплатой, но и реальным благосостоянием, добавляет эксперт. Так, в Москве существуют различные программы социальной поддержки населения, например, льготы по оплате ЖКХ, для многодетных семей и т. д. Не все регионы могут себе это позволить. Соответственно, человек, который зарабатывает некую сумму ниже среднего уровня в московской агломерации и, скажем, в Ивановской области находятся в разном положении, потому что у одного есть эти возможности поддержки, а у другого нет, поясняет аналитик. У одного есть рынок, на котором можно найти хоть какую-то занятость, а у другого нет, потому что он находится в моногороде.

«Проблема в том, что у нас начинает очень серьезно разделяться именно территориально этот сегмент. И считать его в среднем достаточно глупо», — говорит Абзалов.

Особенно уязвимы семьи с детьми (для многих рождение второго ребенка — это билет в бедность), молодежь (им труднее найти работу с высокой зарплатой, плюс часто приходится оплачивать аренду жилья или ипотеку) и граждане пенсионного и предпенсионного возраста. Необходимо точечно работать именно по этим сегментам с точки зрения занятости, социальных услуг и снижения расходной части их бюджетов, считает эксперт.

Причем тут тоже важно помнить, что у каждой из этих категорий свои особенности потребления, которые серьезно бьют по кошельку. Например, у пенсионеров значительная статья расходов — лекарства, а у семей с детьми — детское питание и одежда, в более зрелом возрасте — образовательные услуги. Каждому сегменту нужно предлагать соответствующие льготы.

Но все это все равно временные меры, предупреждает аналитик. Главное средство борьбы с бедностью — экономический рост, который носит комплексный характер, и не зависит исключительно от цен на нефть.

Нет поводов для оптимизма

Пока экономический рост в России замедляется, и оснований для роста доходов в среднесрочной перспективе не видать, скорее, будет плохая стагнация с возможным падением, прогнозирует Дворецкая.

По мнению Назарова, есть три возможных сценария дальнейшего развития событий: оптимистичный, реалистичный и кризисный. Первый предполагает более активный рост экономики. Тогда, соответственно, и возможности людей совпадут с их потребностями.

Второй (относительно приемлемый и наиболее вероятный) — это сохранение нынешних весьма скромных темпов роста, но снижение процентных ставок из-за замедления инфляции. В этом случае люди смогут перекредитоваться и адаптировать свои потребности под новую реальность.

Но теоретически возможен и третий сценарий, когда какой-то резкий шок приведет к росту процентных ставок, а люди не изменят свои потребности. Эти приведет к закредитованности населения, банкротствам, и может даже перекинутся на банковскую систему.