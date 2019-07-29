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Росстат: россияне стали беднее 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Public domain
Росстат зафиксировал рост бедности в России за первый квартал 2019 года. 20,9 млн граждан получают доход ниже прожиточного минимума.
Это значит, что 14,3% россиян находятся за чертой бедности, сообщается на сайте ведомства.
Реальные располагаемые доходы жителей страны сократились на 2,5%.
По данным экспертов, в настоящий момент рост прожиточного минимума опережает увеличение цен. При изменении показателя параллельно инфляции данные о бедности остались бы на прежних данных.
Кроме того, Росстат отметил, что корректно оценить численность бедных граждан можно только по итогам года, так как в квартальных данных могут быть серьёзные сезонные колебания.
Ранее News.ru писал о том, что средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей. При этом наибольшие денежные доходы на душу населения в месяц получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Далее следуют Ненецкий автономный округ (78 тысяч 703 рубля), Москва (66 тысяч 377 рублей) и Магаданская область (60 тысяч 449 рублей).
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Личный счет , Экономика , Росстат
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