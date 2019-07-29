Росстат: россияне стали беднее

Росстат зафиксировал рост бедности в России за первый квартал 2019 года. 20,9 млн граждан получают доход ниже прожиточного минимума.

Это значит, что 14,3% россиян находятся за чертой бедности, сообщается на сайте ведомства.

Реальные располагаемые доходы жителей страны сократились на 2,5%.

По данным экспертов, в настоящий момент рост прожиточного минимума опережает увеличение цен. При изменении показателя параллельно инфляции данные о бедности остались бы на прежних данных.

Кроме того, Росстат отметил, что корректно оценить численность бедных граждан можно только по итогам года, так как в квартальных данных могут быть серьёзные сезонные колебания.

Ранее News.ru писал о том, что средняя зарплата в стране составляет 47 тысяч рублей. При этом наибольшие денежные доходы на душу населения в месяц получают жители Ямало-Ненецкого (79 тысяч 934 рубля) и Чукотского (79 тысяч 366 рублей) автономных округов. Далее следуют Ненецкий автономный округ (78 тысяч 703 рубля), Москва (66 тысяч 377 рублей) и Магаданская область (60 тысяч 449 рублей).