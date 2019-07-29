Назван действенный способ повысить зарплату

Личностные черты человека напрямую отражаются на уровне его зарплаты, и повысить ее больше шансов у открытых и добросовестных сотрудников. Это следует из результатов исследования «Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда», проведенных в Высшей школе экономики

Вероятность повышения доходов выше у человека дисциплинированного, амбициозного, креативного, любознательного, трудолюбивого, с хорошим воображением и стремлением к достижениям, отмечается в работе.

При этом отрицательно на уровне доходов сказывается невротизм. Так, под «ударом» оказываются эмоционально нестабильные, уязвимые к стрессу, неуверенные, рефлексирующие над последствиями своих поступков люди. В совокупности эти черты объясняют около пяти процентов зарплатной разницы.

В докладе отмечается, что наличие положительных личностных качеств в той же мере отражается на зарплате, что и наличие высшего образования. На этапе поиска работы повышение уровня добросовестности увеличивает шансы получить работу в среднем на шесть процентов.