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Назван действенный способ повысить зарплату 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Личностные черты человека напрямую отражаются на уровне его зарплаты, и повысить ее больше шансов у открытых и добросовестных сотрудников. Это следует из результатов исследования «Отдача от некогнитивных характеристик на российском рынке труда», проведенных в Высшей школе экономики.
Вероятность повышения доходов выше у человека дисциплинированного, амбициозного, креативного, любознательного, трудолюбивого, с хорошим воображением и стремлением к достижениям, отмечается в работе.
При этом отрицательно на уровне доходов сказывается невротизм. Так, под «ударом» оказываются эмоционально нестабильные, уязвимые к стрессу, неуверенные, рефлексирующие над последствиями своих поступков люди. В совокупности эти черты объясняют около пяти процентов зарплатной разницы.
В докладе отмечается, что наличие положительных личностных качеств в той же мере отражается на зарплате, что и наличие высшего образования. На этапе поиска работы повышение уровня добросовестности увеличивает шансы получить работу в среднем на шесть процентов.
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Комментарии3
Личный счет , Видео , ВШЭ
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