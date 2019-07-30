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НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов. Как пишет РБК во вторник, в частности, речь идет о платежах через Apple Pay и Samsung Pay.
Сейчас тема переноса таких платежей в РФ находится на этапе технической проработки.
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет. В самом НСПК пока нацелены завершить этот процесс до конца года, но понимают, что из-за объема предстоящих работ вряд ли смогут успеть.
Технический вопрос переноса таких транзакций НСПК обсуждает с международными платежными системами (МПС). "Установка на то, что все платежные операции должны обрабатываться в России, была принята еще в 2014 году. Сначала перенесли традиционные операции по картам, недавно разработали поправки в закон о локализации функции аутентификации интернет-платежей, теперь дело дошло до токенов", — отметил один из собеседников издания.
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Личный счет , НСПК , Apple , РБК
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