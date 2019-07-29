Путин указал ФАС на рост тарифов в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в регионах, о чем говорили жители страны в том числе в ходе прямой линии.

На рабочей встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым Путин обсудил актуальные вопросы деятельности ведомства, передает РИА «Новости».

«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — заявил Путин.

Артемьев в свою очередь на встрече с Путиным напомнил, что нужно не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов. Президент с важностью этого момента согласился.

Кроме того, глава ФАС назвал отрасли в которых наиболее остра проблема картелей: фармацевтическая промышленность и строительство дорог. По словам Артемьева, закон против картелей может быть принят осенью.