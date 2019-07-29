Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.34
70.63
70.52
Прогноз
29.07 – 05.08
$
64.00
71.36
Индексы и котировки Brent
63.44
+0.14 Золото
1419.91
+0.03 РТС
1351.49
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
29.07
1.1118
–0.0140
15.07
1.1258
25.07
15.07
03.07

Путин указал ФАС на рост тарифов в регионах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе обратить особое внимание на рост тарифов в регионах, о чем говорили жители страны в том числе в ходе прямой линии.
На рабочей встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым Путин обсудил актуальные вопросы деятельности ведомства, передает РИА «Новости».
«Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнем. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — заявил Путин.
Артемьев в свою очередь на встрече с Путиным напомнил, что нужно не забывать о конкуренции при реализации нацпроектов. Президент с важностью этого момента согласился.
Кроме того, глава ФАС назвал отрасли в которых наиболее остра проблема картелей: фармацевтическая промышленность и строительство дорог. По словам Артемьева, закон против картелей может быть принят осенью.
В конце июня были названы регионы России с самыми высокими и самыми низкими тарифами на ЖКУ. При этом опрос ВЦИОМ показал, что большинство граждан России устраивает качество услуг ЖКХ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперты: Анонимные пользователи сменят онлайн-кошельки на биткойны Средняя сумма микрозайма в России резко выросла Минфин предложил вдвое повысить сбор за зарубежные посылки
Комментарии3
Личный счет , Игорь Артемьев , Владимир Путин , ФАС , ВЦИОМ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманутые дольщики получат бесплатное жилье2
На Украине потребовали санкций за Крымский мост159
За что россиян могут лишить пенсии156
Назван действенный способ повысить зарплату3
Британский фунт идет ко дну
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
00:53
Доллару предсказали худший сценарий
Рынки
00:23
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение