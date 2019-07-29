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Россияне обеднели 

Рамблер + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3%, говорится в отчете Росстата. Годом ранее уровень бедности составлял 13,9%.
Разрыв сокращается: богатые спустились к бедным
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года увеличилась на 0,5 млн человек по сравнению с I кварталом 2018 года и составила 20,9 млн человек.
Как сообщает «Интерфакс», Росстат начал рассчитывать уровень бедности в новой, внедренной в апреле 2019 года, методологии подсчета реальных доходов населения. В ведомстве сообщили о пересмотре показателей за 2018 год, до конца августа будут представлены уточненные данные до 2014 года.
В Росстате отметили, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале из-за выплат премий в конце года, поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.
Прирост уровня бедности в I квартала 2019 года ведомство объяснило «опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен».
«В частности величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен — на 5,2%», — отмечают в Росстате.
В ведомстве также обратили внимание, что корректная оценка возможна только по итогам года с учетом всех сезонных и годовых выплат.
В 2018 году президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году.
Комментарии54
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Росстат
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