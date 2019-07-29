Росстат зафиксировал повышение уровня бедности

Уровень бедности в РФ в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года, сообщает Росстат . По данным ведомства, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 0,5 млн человек и составила 20,9 млн человек. Кроме того, Росстат пересчитал долю населения с доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2018 года с 12,9% до 12,6%.

«При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения», — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, прирост бедных объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен. В частности, величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2% (с 10,038 тысячи рублей в первом квартале 2018 года до 10,753 тысячи рублей в первом квартале 2019 года), а индекс потребительских цен — на 5,2%. По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.

Кроме того, первый квартал каждого года является наиболее «слабым» по доходам и показывает самый высокий показатель бедности. Как передает РИА Новости, Росстат также обратил внимание на то, что корректная оценка численности малоимущего населения возможна лишь по итогам года, когда появляется возможность учесть все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов.