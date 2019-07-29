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В Татарстане увеличили размер прожиточного минимума 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Татарстане изменили размер прожиточного минимума, сообщает «Реальное время».
Из постановления республиканского кабмина следует, что за II квартал сумма составляла 9 450 рублей.
Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум теперь установили на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7 742 рубля, для детей — 9 373 рубля.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
В июне ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по региону сообщало, что в республике намерены увеличить размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
RT на русском: последние новости
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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