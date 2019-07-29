В Татарстане увеличили размер прожиточного минимума

В Татарстане изменили размер прожиточного минимума, сообщает «Реальное время».

Из постановления республиканского кабмина следует, что за II квартал сумма составляла 9 450 рублей.

Для трудоспособного населения региона прожиточный минимум теперь установили на уровне 10 085 рублей, для пенсионеров — 7 742 рубля, для детей — 9 373 рубля.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.