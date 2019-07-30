Составлен портрет российской бедности

Портрет бедности в России — это работающий человек трудоспособного возраста со среднеспециальным образованием, семейный и с детьми. Об этом пишет «Газета.ru».

По данным Росстата, в 2018 году бедняков в стране было почти 19 миллионов — почти 13% населения. Трудоспособные бедные называют одной из главных причин своей необеспеченности низкую зарплату.

По данным Росстата, самая распространенная в стране зарплата — 23,5 тысячи рублей. По данным властей Томской области, 22,7 тысячи зарабатывают семьи, которые живут за чертой бедности.

Второй из главных причин своей бедности трудоспособные бедняки называют отсутствие работы. В Татарстане, к примеру, работают 74% граждан трудоспособного возраста из бедных семей. 6% стоят на бирже труда. Часть людей статистика не видит.

Стать бедным официально можно, предоставив справку о доходах — подтвердить, что они низкие. Доходы же могут быть серыми. В итоге некоторые не получают поддержку от государства. Например, в Ивановской области за чертой бедности живут 143 тысячи человек. Поддержку получают лишь 77% из них.

Впрочем, и господдержка помогает не всем. В том же Татарстане в 2018-м лишь 10% получателей помощи по социальному контракту преодолели трудную жизненную ситуацию.

Первая по величине категория бедных в России — семьи с детьми. Уровень бедности среди них составляет 22,9%, среди многодетных семей — 51%. Вторая — одиноко проживающие, главным образом пенсионеры.