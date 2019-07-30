Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.25
$
63.54
70.60
70.77
Прогноз
05.08 – 12.08
$
63.00
70.40
Индексы и котировки Brent
64.29
+0.33 Золото
1425.39
–0.00 РТС
1352.78
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
30.07
1.1143
–0.0068
16.07
1.1211
26.07
16.07
04.07

Составлен портрет российской бедности 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Портрет бедности в России — это работающий человек трудоспособного возраста со среднеспециальным образованием, семейный и с детьми. Об этом пишет «Газета.ru».
По данным Росстата, в 2018 году бедняков в стране было почти 19 миллионов — почти 13% населения. Трудоспособные бедные называют одной из главных причин своей необеспеченности низкую зарплату.
По данным Росстата, самая распространенная в стране зарплата — 23,5 тысячи рублей. По данным властей Томской области, 22,7 тысячи зарабатывают семьи, которые живут за чертой бедности.
Второй из главных причин своей бедности трудоспособные бедняки называют отсутствие работы. В Татарстане, к примеру, работают 74% граждан трудоспособного возраста из бедных семей. 6% стоят на бирже труда. Часть людей статистика не видит.
Стать бедным официально можно, предоставив справку о доходах — подтвердить, что они низкие. Доходы же могут быть серыми. В итоге некоторые не получают поддержку от государства. Например, в Ивановской области за чертой бедности живут 143 тысячи человек. Поддержку получают лишь 77% из них.
Впрочем, и господдержка помогает не всем. В том же Татарстане в 2018-м лишь 10% получателей помощи по социальному контракту преодолели трудную жизненную ситуацию.
Первая по величине категория бедных в России — семьи с детьми. Уровень бедности среди них составляет 22,9%, среди многодетных семей — 51%. Вторая — одиноко проживающие, главным образом пенсионеры.
«Основные причины бедности в нашей стране действительно уникальны — мизерные зарплаты, рождение детей, старческое одиночество», — отмечает издание.
Комментарии23
Личный счет , Статьи , Экономика , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атака на рубль: от Трампа требуют новых санкций4
США захотели сильнее ударить по экономике России
Банки стали прощать долги россиянам1
Лето испорчено: Грузия считает убытки272
На Западе снова поверили в Россию4
Видео
00:25
Россия поборется с США за Китай
Экономика
03:20
Лето испорчено: Грузия считает убытки
Экономика Компании
00:36
В торговой войне США и Китая Россия победила
Экономика Статьи
00:52
Москва и Минск не могут договориться
Личный счет
00:50
А денежки сюда: анонимов лишат кошельков
Личный счет Статьи
00:36
Украинцы скупают российское жилье
Недвижимость
08:43
Готова ли Европа перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:19
«Я им говорил»: Трамп пригрозил Макрону
Экономика
02:11
Изгнание россиян: почему Юрмала опустела
Недвижимость Статьи
00:33
«Пальма» выросла: россиян оставят без сладкого
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение