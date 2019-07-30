Чиновники составили портрет бедного россиянина

Российские власти составили «портрет бедности», пишет «Газета.ру».

Составление «портрета бедности» стало частью проекта по снижению уровня бедности, запущенного в ряде регионов.

«Усредненный портрет малообеспеченного жителя нашего региона таков: это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего — со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость», — рассказали в администрации Липецкой области.

Речь идет о тех, чей ежемесячный доход меньше прожиточного уровня — примерно 11 тысяч рублей.

По данным Минтруда, больше всего бедных — среди семей с детьми — около 22,9%. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях (51%), а также среди неполных семей (28%). 13% дохода таких семей уходит на выплату кредитов и столько же на оплату коммунальных услуг. На еду семья с детьми тратит 24% от доходов.

В министерстве труда Татарстана назвали главные причины, приводящие к бедности: низкий доход, низкий уровень заработной платы, алкоголизм, тунеядство, уклонение от уплаты алиментов.