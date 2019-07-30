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Чиновники составили портрет бедного россиянина 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские власти составили «портрет бедности», пишет «Газета.ру».
Составление «портрета бедности» стало частью проекта по снижению уровня бедности, запущенного в ряде регионов.
«Усредненный портрет малообеспеченного жителя нашего региона таков: это человек трудоспособного возраста, имеющий полную семью с детьми, чаще всего — со среднеспециальным образованием, работающий или имеющий частичную занятость», — рассказали в администрации Липецкой области.
Речь идет о тех, чей ежемесячный доход меньше прожиточного уровня — примерно 11 тысяч рублей.
По данным Минтруда, больше всего бедных — среди семей с детьми — около 22,9%. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях (51%), а также среди неполных семей (28%). 13% дохода таких семей уходит на выплату кредитов и столько же на оплату коммунальных услуг. На еду семья с детьми тратит 24% от доходов.
В министерстве труда Татарстана назвали главные причины, приводящие к бедности: низкий доход, низкий уровень заработной платы, алкоголизм, тунеядство, уклонение от уплаты алиментов.
Согласно статистике Росстата, уровень бедности в России в I квартале 2019 года вырос до 14,3%. Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составила 20,9 млн человек.