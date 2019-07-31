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Работающим пенсионерам пересчитают пенсии 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. При этом чем выше зарплата, тем больше будет прибавка к пенсии. Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 рубль 72 копейки.
По предварительной информации, перерасчет получат примерно 14 миллионов человек.
В фонде заявили, что на эти цели предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.
Кроме того, пенсионерам увеличат размер выплат из средств пенсионных накоплений.
Речь идет о накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате, а также о единовременной выплате.
Этот перерасчет затронет приблизительно полмиллиона пенсионеров. Их ежемесячные пенсии вырастут с учетом корректирующего коэффициента, который составит 4,9% для накопительной пенсии и 5,1% для срочной выплаты, которую получают участники госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений.
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Комментарии24
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