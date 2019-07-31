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Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей 

Ura.Ru 26 минут назад
Фото: ТАСС
Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
«Граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР) , потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода», — пишет «Коммерсант». В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.
Потери клиентов снизились из-за слабых коммерческих результатов НПФ и реорганизации крупных частных фондов, которые возмещали убыток при переходе. Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов отметил, что потери граждан сократились из-за того, что большинство людей лишилось инвестиционного дохода во время активных переходных кампаний 2016—2017 годов.
При переходе из одного НПФ в другой необходимо выждать пять лет, чтобы не лишиться инвестиционного дохода от пенсии. В 2017 году около 5,8 млн человек написали заявления о переходе. Лишь 23,7 тысячи человек из них выждали пятилетний срок.
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Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата
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