Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей

Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату

«Граждане, досрочно переходившие из НПФ в другой частный фонд или Пенсионный фонд России (ПФР) , потеряли 4,3 млрд руб. инвестиционного дохода», — пишет «Коммерсант». В 2017 году потери при аналогичных действиях составили 44,5 млрд рублей.

Потери клиентов снизились из-за слабых коммерческих результатов НПФ и реорганизации крупных частных фондов, которые возмещали убыток при переходе. Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов отметил, что потери граждан сократились из-за того, что большинство людей лишилось инвестиционного дохода во время активных переходных кампаний 2016—2017 годов.

При переходе из одного НПФ в другой необходимо выждать пять лет, чтобы не лишиться инвестиционного дохода от пенсии. В 2017 году около 5,8 млн человек написали заявления о переходе. Лишь 23,7 тысячи человек из них выждали пятилетний срок.