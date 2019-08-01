ВТБ снижает ипотечные ставки

ВТБ , второй по активам российский банк, с 1 августа снижает ипотечные ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится в сообщении кредитной организации.

"С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта", — говорится в пресс-релизе.

ВТБ в первом полугодии текущего года на четверть увеличил объем продаж ипотеки, заключив 124 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 303 миллиарда рублей. Ипотечный портфель ВТБ в январе-июне вырос на 9,3%, превысив 1,53 триллиона рублей.