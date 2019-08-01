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ВТБ снижает ипотечные ставки 

РИА Недвижимость + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ВТБ, второй по активам российский банк, с 1 августа снижает ипотечные ставки в среднем на 0,5 процентного пункта, говорится в сообщении кредитной организации.
"С 1 августа ВТБ меняет условия ипотечного кредитования и снижает ставки в среднем на 0,5 процентного пункта", — говорится в пресс-релизе.
ВТБ в первом полугодии текущего года на четверть увеличил объем продаж ипотеки, заключив 124 тысячи ипотечных сделок на общую сумму 303 миллиарда рублей. Ипотечный портфель ВТБ в январе-июне вырос на 9,3%, превысив 1,53 триллиона рублей.
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