Онищенко предрёк повышение цен на фрукты из-за запрета китайской продукции

Россельхознадзор приостанавливает поставки из азиатской страны с 10 августа.

По данным ведомства, фрукты из Китая заражены опасными карантинными объектами.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что данная мера может спровоцировать рост цен на продукты.

«Конечно же, это скажется на ценах в нашей стране, потому что заместить мы их не сможем сразу. Даже если бы были запасы из Европы или наши фрукты — по такой огромной стране, как наша, ещё надо развести. Логистика нарушится. Это решение в рамках фитосанитарного контроля. Опасность состоит в том, что в нашей стране аналогичные виды овощей и фруктов тоже могут пострадать от заболевания — спадёт урожайность, будет нанесен огромный экономический ущерб. Для Китая ситуация характера: из-за применения ядохимикатов и пестицидов сами фрукты могут быть опасны для людей. В Китае нет жёсткой системы экологических требований».

При этом Онищенко поддержал инициативу Россельхознадзора. Под запрет попадут нектарины, сливы, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, яблоки, груши и айва из Китая.