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Онищенко предрёк повышение цен на фрукты из-за запрета китайской продукции 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор приостанавливает поставки из азиатской страны с 10 августа.
По данным ведомства, фрукты из Китая заражены опасными карантинными объектами.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что данная мера может спровоцировать рост цен на продукты.
«Конечно же, это скажется на ценах в нашей стране, потому что заместить мы их не сможем сразу. Даже если бы были запасы из Европы или наши фрукты — по такой огромной стране, как наша, ещё надо развести. Логистика нарушится. Это решение в рамках фитосанитарного контроля. Опасность состоит в том, что в нашей стране аналогичные виды овощей и фруктов тоже могут пострадать от заболевания — спадёт урожайность, будет нанесен огромный экономический ущерб. Для Китая ситуация характера: из-за применения ядохимикатов и пестицидов сами фрукты могут быть опасны для людей. В Китае нет жёсткой системы экологических требований».
При этом Онищенко поддержал инициативу Россельхознадзора. Под запрет попадут нектарины, сливы, абрикосы, персики, алыча, вишня, черешня, яблоки, груши и айва из Китая.
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Комментарии9
Личный счет , Геннадий Онищенко , Россельхознадзор , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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