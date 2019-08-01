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400 тысяч россиян занесли в реестр «заемщиков-маргиналов» 

Ura.Ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых «заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже микрофинансовые организации (МФО).
Большинство заемщиков из списка не могут рассчитывать на получение очередного кредита, так как уже имеют не по одному займу в банках, пишет газета «Известия».
Специалисты сервиса «Займер» провели исследование россиян-заемщиков, которым отказывают банки и микрофинансовые организации. Ими оказались преимущественно мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж по кредиту не превышает пяти тысяч рублей. «Их текущий уровень доходов и финансовых обязательств вполне позволяет им использовать займы „до зарплаты“ в качестве проверенного, рабочего инструмента по ликвидации текущих финансовых разрывов», — отмечают представители микрофинансовых организаций.
Принимая решение о выдаче кредита банки руководствуются законом о «Базовом стандарте по защите прав потребителей финуслуг МФО» в котором указано, что заемщик в кредитных организациях может взять не более девяти кредитов.
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Личный счет , газета "Известия"
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