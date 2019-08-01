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Предпенсионеры заинтересовали банки России 

News.ru 2 часа назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Банки начинают активно конкурировать за новый клиентский сегмент — россиян предпенсионного возраста. Интерес к данной категории граждан вызван тем, что они зарекомендовали себя как аккуратные плательщики и активные вкладчики.
Предпенсионерам предлагаются специальные условия обслуживания, что должно мотивировать их на дальнейший перевод пенсий в данные кредитные учреждения. Так новый проект в начале августа запускает Почта-банк, сообщает газета «Коммерсант».
Издание отмечает, что женщинам от 50 лет и мужчинам от 55 лет предлагаются условия обслуживания и бонусы, которые ранее были доступны только клиентам, получающим в банке пенсию. Об особых условиях для предпенсионеров заявил и ряд ведущих банков страны.
При этом, по мнению экспертов, для россиян старшего поколения финансовая выгода от подобных предложений не всегда очевидна.
Ранее News.ru сообщал, что официально зарегистрированы на биржах труда около 113 тысяч предпенсионеров России. Общая численность безработных в стране составляет 764 тысячи человек, получают пособие в сумме 11 280 рублей порядка 33 тысяч россиян предпенсионного возраста. Программа переобучения представителей старшего поколения, планирующих доработать до пенсии, сможет охватить 75 тысяч человек.
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Комментарии3
Личный счет , Компании , Газета "Коммерсантъ"
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