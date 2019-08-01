Россияне признались в рекордных сбережениях

Доля россиян, у которых есть сбережения или накопления, достигла в июле этого года 37%. Это максимальный показатель с августа 2017-го, когда о наличии финансовой подушки безопасности заявляли 39% граждан. Такие данные следуют из материалов Центробанка , которые изучил News.ru. Прирост сбережений в основном произошёл за счёт начисления процентов по уже открытым банковским вкладам, а не благодаря росту доходов граждан, поясняют эксперты.

Сбережения или денежные накопления есть уже больше чем у трети населения России. В июле 2019-го индикатор поднялся до 37%, то есть достиг двухлетнего рекорда. Таковы результаты опроса ФОМ , проведённого по заказу ЦБ (соответствующие материалы представил регулятор). Более высокий показатель (39%) отмечался лишь в августе 2017 года, после чего он снизился и вплоть до лета этого года не поднимался выше 36%.

Тенденция к увеличению доли россиян со сбережениями начался в марте 2019-го, следует из материалов Центробанка. Так, за пять месяцев процент населения, у которого есть накопления, повысился на четыре процентных пункта.

Между тем, 74% граждан заявили в июле, что им не удалось отложить денег после совершения обязательных расходов. Это на один процентный пункт больше, чем в июне.

Такая ситуация разворачивается на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения. Они, по данным Росстата, упали в I квартале 2019-го на 2,5%, а во II-м — на 0,2%. При этом рост экономики страны демонстрирует более слабую динамику, чем ожидал Центробанк, говорится в его материалах.

Увеличение доли граждан со сбережениями вряд ли может являться явной предпосылкой для выправления ситуации с личными финансами россиян, сомневается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . По его мнению, постепенное повышение доли населения с накоплениями на фоне спада доходов и слабого роста ВВП объясняется двумя причинами. Первая — номинальные объёмы сбережений в июне выросли до почти до 39,6 трлн рублей, или на 7,5% по отношению к аналогичному показателю 2018 года, а структура сбережений не испытала существенных изменений — 73,5% из них приходятся на вклады, остальное люди хранят в наличности. Так что, полагает эксперт, основным драйвером роста совокупных сбережений населения стали именно вклады, а учитывая, что средняя ставка по ним находится вблизи 7,1-7,2%, то годовой прирост накоплений в существенной мере сформирован начислением процентов по депозитам.

Граждане, у которых есть сбережения, прикладывают максимум усилий для того, чтобы их приумножить, в то время как использование накоплений на текущие расходы или на крупные покупки происходит лишь в случае весьма высокой необходимости, — рассуждает Покатович.

С ним соглашается старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов . Рост вкладов физлиц в первом полугодии 2019-го составил 4,1%, что даже несколько ниже инфляции за этот же период, приводит данные эксперт.

Слабые темпы прироста депозитов отражают общую ситуацию с доходами населения, значительная часть которого по-прежнему не осуществляет сбережения и активно прибегает к потребительскому кредитованию, — отмечает он.

Вторая причина того, что рост доли россиян со сбережениями является скорее противоречащим смыслу других экономических показателей, продолжает Антон Покатович из «БКС Премьер», это то, что в нынешних условиях люди экономят везде, где можно сэкономить даже небольшой объём средств.

Такая поведенческая модель вынужденной экономии и потребления кредитных ресурсов, являясь, на мой взгляд, весьма нездоровой, будет сохраняться в российских потребительских реалиях, — предупреждает Покатович.

Он добавляет, что ситуация может выправиться только тогда, когда в экономике появятся реальные предпосылки для восстановления и поддержки потребительского спроса.