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В платежках ЖКХ появится новая графа 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В платежках за услуги ЖКХ появится новая графа — страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения в законодательстве вступают в силу 4 августа. Но сама услуга страхования квартиры останется добровольной.
Предполагается, что те, кто примет решение оплачивать страховку, в случае наступления страхового случая окажутся в более выгодном положении. Они получат денежные выплаты сразу из трех источников: федерального, регионального и за счет страховой компании в пределах установленной договором суммы. Граждане, не принявшие участие в программе добровольного страхования, в случае утраты жилья смогут рассчитывать только на помощь государства, которое обязано предоставить другое жилье.
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