Новая жизнь: что ждет россиян в августе

В августе вступает в силу ряд законов из разных сфер жизни. Пенсии работающих пенсионеров проиндексируют, сделки с недвижимостью упростят, введут ответственность за «зарплатное рабство», а также добавят новую графу в платежки за ЖКУ. О том, как изменится жизнь россиян с 1 августе — в материале «Газеты.Ru».

На сколько вырастут пенсии

Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии с 1 августа. Выплаты проиндексируют впервые с 2016 года. Прибавку получат те граждане, чьи работодатели выплачивали за них пенсионные и страховые взносы в 2018 году.

Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

Cумма выплат зависит от величины отчислений, которые делает работодатель. Иными словами, чем выше зарплата и, соответственно, страховые взносы, уплаченные работодателем, тем больше будет прибавка к пенсии. Вместе с тем размер прибавки не может превышать официально установленные ограничения — максимальное увеличение можно ожидать в размере трех пенсионных баллов (один равен 87,24 рубля).

Таким образом максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.

Согласно предварительной информации Пенсионного фонда, перерасчет получат примерно 14 миллионов человек. На эти цели в ПФР предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Какую услугу добавят в платежки за ЖКУ

4 августа вступит в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.

Закон заработает на первом этапе в десяти пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Белгородской, Омской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках по ЖКХ. Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Тогда как заплатив за услугу, гражданин автоматически заключает договор.

Страховые программы утверждают регионы. При этом для возмещения ущерба используются как федеральный и региональный бюджеты, так и средства страховых компаний.

Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, а не по социальным нормам. При этом процедура страховых выплат станет быстрее, рассчитывают в правительстве.

Какие послабления ждут ипотечников

Тем, кто захочет оформить ипотечные каникулы, не нужно будет платить госпошлину за внесение изменений в записи ЕГРН. Такая пошлина стоит 200 рублей.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Он позволяет приостанавливать на срок до полугода платежи по ипотеке, включая выплату процентов. Получить послабление могут заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Закон распространяется как на новые, так и уже действующие кредиты.

Кроме того, закон освобождает россиян, воспользовавшихся «ипотечными каникулами», от уплаты налога при получении выгоды в связи с экономией на процентах.

В августе вступают в силу и послабления для владельцев долевой собственности. При проведении некоторых сделок, связанных с недвижимостью в долевой собственности, можно будет обойтись без нотариуса, если все собственники достигли полного согласия.

Правило будет работать, в частности, для сделок, касающихся заключения ипотечных договоров. Упрощенный режим действует и при отчуждении всеми участниками своих долей в рамках одной сделки.

Как накажут за «зарплатное рабство»

С 6 августа вводится административная ответственность для работодателей за отказ сотруднику в выборе банка, на карту которого он получает зарплату, или так называемое «зарплатное рабство».

В соответствии с поправками, которые вносятся в Административный кодекс, для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей, которые выступают в качестве физических лиц, — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Для тех, кто оформил юрлицо, штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В настоящий момент Трудовой кодекс предусматривает право работника заменить кредитную организацию, которую выбрал работодатель для перевода заработной платы. Для этого ему необходимо за пять рабочих дней письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов. При этом руководитель не вправе отказать сотруднику в изменении зарплатного банка.

Однако до внедрения поправок каких-либо штрафных санкций за препятствие работодателя на смену зарплатного банка не было.

Другие перемены

С 4 августа владельцы транспортных средств будут иметь право самостоятельно получать регистрационные знаки у их изготовителей. Для регистрации не нужно будет приезжать в ГИБДД . Кроме того, изготовлять номерные знаки будут частные компании под контролем МВД

С 19 августа в России в Россию можно будет ввезти без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Хотя на практике эти нормы действуют уже давно.

С 6 августа за препятствия для работы медиков будет грозить ответственность. Поправки внесены в административный и уголовный кодексы. Так, например, административным правонарушением будет считаться отказ пропустить машину скорой помощи. За это водители получат штраф до 5 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок до года.