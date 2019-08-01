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Названы средние зарплаты барменов и официантов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Средний доход официанта в Москве составляет около 40 тысяч рублей. Фиксированная часть ее мизерная, основную прибыль приносят чаевые.
— Зарплаты у нас маленькие, до 10 тысяч рублей. Чтобы оправдать 12-часовую работу официанта, дневной "чай" должен составлять не менее 1500 рублей. Это примерно 10 процентов от суммы каждого счета. Вознаграждение сильно варьируется в зависимости от заведения. В ресторанах премиум класса средний чек не ниже 5000 рублей и чаевые там приличные. В пабах ситуация иная, — рассказала "Вечерней Москве" член неофициального профсоюза барменов и официантов Ксения Курилко.
Наибольший доход официантам принес ЧМ-2018 — в дни чемпионата размер чаевых в столичных ресторанах доходил до 11 тысяч рублей в день. Сейчас доходы намного скромнее, к тому же увеличилось число клиентов, оплачивающих счет банковской картой — благодарность официанту они оставляют далеко не всегда. Такая же ситуация у барменов. Поэтому работники общепита приветствуют новый сервис по оплате чаевых картой. Эта услуга заработала в России 31 июля: сумма вознаграждения включается в общий счет, но направляется в электронный кошелек официанта. Комиссия для него составит пять процентов.
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Личный счет , Вечерняя Москва
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