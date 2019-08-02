Эксперты подсказали россиянам, как заработать на золоте в эпоху торговых войн

Тихой инвестиционной гаванью для россиян в эпоху торговых войн, когда страны наперегонки обесценивают нацвалюту в попытке сохранить конкурентоспособность своих товаров, могут стать вложения в драгоценные металлы — платину, палладий, золото или серебро с помощью специального банковского счета, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

"Золото используется в периоды спада, валютных и торговых войн, оно не привязано к спаду промышленного производства и лучше подходит для инвестиций в периоды острой нестабильности", — полагает независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Инвестстратег "БКС Премьер" Светлана Кордо призывает инвестировать в палладий — за два последних года этот металл вырос в цене в три раза и обогнал по стоимости золото.

Желтый металл в периоды экономической нестабильности может даже обогнать по доходности банковские вклады, полагают эксперты. Вместе с тем участники рынка предостерегают: если у банка отзовут лицензию, инвестор может потерять свои металлические вложения, кроме того, в некоторых случаях может возникнуть обязанность уплаты налога на доход.

ВЫБИРАЕМ МЕТАЛЛ

Для начала инвестору стоит определиться, какой вид вложений ему подойдет лучше: обезличенный металлический счет — когда физической покупки металла не происходит, а сумма на счете только приравнивается к его рыночной цене; или он хочет приобрести непосредственно слиток. Каждый инструмент имеет свои плюсы и минусы.

Чтобы открыть счет в драгметаллах, нужно обратиться в любой банк, имеющий гослицензию на работу с ними и предлагающий такую услугу. Приобрести можно от 0,1 грамма золота, палладия, платины, либо от 1 грамма серебра. С начала года золото, самое популярное у россиян, прибавило в цене 12,3%, серебро — 6,4%, палладий — 27,6%, платина — 10,3%.

Минимальная сумма на счету зависит от банка, но есть варианты, доступные от 1 грамма соответствующего металла — "золотой" счет можно открыть примерно от 3 тысяч рублей. Цена за грамм всегда указана на сайте банка.

Стоит тщательно выбирать кредитную организацию для таких вложений, ведь они зачастую носят долгосрочный характер. Лучше всего обратиться в банк с очень высоким кредитным рейтингом, близким к максимальному, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

"Поскольку металлические счета не покрываются АСВ, открывать их имеет смысл только в системно значимых банках, а из них уже выбирать те, где цена, по которой вам продадут один обезличенный грамм металла, будет ближе всего к рыночной цене", — советует Смирнова.

Еще одно преимущество обезличенных счетов в драгметаллах помимо их устойчивости в период экономической лихорадки — отсутствие 20% НДС, напоминает Кордо. Он подлежит уплате, только если инвестор покупает металл в виде слитка, и сейчас власти обсуждают возможность его отмены.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ

"Драгоценный" счет позволит заработать на изменении рыночных цен и на валютной переоценке, однако в целом это довольно специфические вложения, уверена Кордо.

"В случае с металлическими счетами присутствует сразу несколько серьезных "но": это НДФЛ 13%, кроме тех случаев, когда инвестор владел активами более трех лет, банковские комиссии, и большая разница между ценой покупки и продажи", — поясняет она.

При этом как в случае продажи драгоценных металлов в слитках, так и при закрытии обезличенного счета, банк не будет выполнять функции налогового агента и инвестору придется самостоятельно подавать декларацию налоговикам, напоминает Смирнова. В конце концов, доходность в случае с драгметаллами не гарантирована — при снижении цен на них инвестор может получить убыток.

Тем не менее, у инвестиций в драгметаллы есть будущее, особенно, если законодатель решит сделать шаг навстречу этому инструменту.