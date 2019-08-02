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Жителям российского города удвоили счета за ЖКУ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители одного из домов Нижнего Новгорода получили двойные платежные документы за оказанные в июле услуги ЖКХ. Об этом сообщает телеканал ГТРК «Нижний Новгород».
Помимо стандартной платежки, жильцам пришли еще и долговые документы на разные суммы: от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей. Как рассказала корреспонденту телеканала Татьяна Грачева, старшая по дому №19 по Верхне-Волжской набережной, в котором произошел коммунальный инцидент, абсолютное большинство жильцов дома вовремя оплачивает ЖКУ и не имеет долгов перед коммунальными службами.
По словам женщины, жильцы самостоятельно пытаются добиться перерасчета у своей управляющей компании — ДУК Нижегородского района. Обратившиеся в абонентский отдел жильцы смогли переоформить квитанции за июль, исключив из них информацию о долге. При этом у некоторых соседей дополнительные средства списались из-за подключенных автоплатежей в интернет-банке.
В самой управляющей компании двойное начисление объяснили техническим сбоем и посоветовали оплачивать только корректно посчитанную сумму за оказанные в июле ЖКУ, игнорируя не соответствующую действительности информацию о долгах. Тем из жильцов, кто уже переплатил, ориентируясь на некорректно составленные квитанции, избытки средств коммунальщики пообещали засчитать в счет следующего месяца.
Коммунальные службы регулярно ошибаются в расчетах за оказанные услуги. Жителям Подмосковья, как стало известно в конце июля 2019-го, управляющими компаниями было ошибочно начислено за отопление порядка одного миллиона рублей. Согласно исследованию холдинга «Ромир», по сравнению с 2016 годом число россиян, считающих коммунальные платежи непосильными для себя, выросло вдвое.
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