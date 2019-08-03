Поддержка семей: кто получит 10 тысяч

Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума. На деньги от государства смогут рассчитывать нуждающиеся. К ним отнесены семьи, чей доход на одного члена семьи будет меньше двух прожиточных минимумов. От государства ежемесячно им будет положено около 10 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет. Новые нормы будут действовать с 2020 года.

Соответствующий текст документа размещен на сайте правовой информации. Закон предполагает изменение критериев нуждаемости семей, когда устанавливаются выплаты на первого или второго ребенка.

Если до этого претендовать на выплаты могли семьи, чей размер среднедушевого дохода ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, то теперь нуждающимися будут считаться те, чей доход не превышает двукратной величины этого показателя.

Также одновременно будут совершаться выплаты, равные прожиточному минимуму, на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Речь фактически идет о том, что выплаты, которые сегодня осуществляются до достижения ребенком полутора лет, будут осуществляться до достижения трехлетнего возраста по заявлению, поступившему от соответствующей семьи», — пояснял журналистам во время прохождения законопроекта в Госдуме первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Ранее всеобщее возмущение вызывало то, что в настоящее время пособие с 1,5 до 3 лет составляет всего 50 руб. Их чиновники называли «позорными».

«Сегодня до полутора лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком, родитель получает в зависимости от среднего дохода за последние два года соответствующую сумму: максимальная сумма там около 25 тыс. рублей, минимальная, если мама вообще не работала нигде, около 6 тыс. рублей, а с полутора лет до трех лет — 50 рублей в месяц. Конечно, очень много нареканий и возмущений такой объем средств вызывает. Соответственно, предлагались разные механизмы, и то, что теперь на законодательном уровне в зависимости от подушевого дохода будет определена мера социальной поддержки до трех лет, — это всячески мы приветствуем», — говорил, в частности, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С идеей повысить пособия выступал премьер-министр Дмитрий Медведев еще в июне. По его словам, размер пособия на первого и второго ребенка не менялся 25 лет. В этой связи 50 рублей пособия вызывают только недоумение.

Поэтому пособие нужно увеличить, но не для всех семей, а для нуждающихся. Это семьи, как пояснял тогда Медведев, «чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета».

Сумма пособия будет равна детскому прожиточному минимуму в регионе, установленному за второй квартал года, предшествующего году рождения ребенка. Приказом Минтруда утверждена величина прожиточного минимума в целом по России за второй квартал 2018 года на детей в размере 10 390 рублей.

По расчетам чиновников, выплаты по уходу за ребенком с рождения до трех лет с 2020 года будут получать порядка 856 тыс. семей. Такие цифры называла вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности, говорила также ранее она.

«Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», — говорила Голикова на круглом столе на тему «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей».

За счет высокого роста цен и отсутствия ощутимого роста зарплат в стране в наибольшую группу риска «недостаточно средств к существованию» действительно входят именно многодетные семьи, объяснял директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский