Россияне оформляют кредит «под ПТС», попадают в долговую яму и лишаются автомобиля

С относительно недавнего времени альтернативой банковским кредитам и микрозаймам стали «деньги под ПТС». Отличие их в том, что кредиторы фактически не проводят проверки заемщика, предпочитая обходить стандартные ограничения.

Под этим названием скрывается обратный лизинг. Схема его такова: клиент формально продает свой автомобиль компании, а затем берет его в лизинг (долгосрочную аренду). То есть формально это не кредит, и никакие нормативы Центробанка на такую деятельность не распространяется.

Как оказалось, заемщики после такой операции оказываются в трудном положении — платежи по лизингу очень высокие, за весь срок (обычно 3 года) набирается сумма в 4-5 раз больше изначально полученной. Также там крупные штрафы за несвоевременное внесение средств и пеня.

В результате многие оказались не в состоянии платить по договору и лишились автомобиля (который формально и так находился в собственности лизингодателя).

ФНС, Следственный комитет, Люди почувствовали себя обманутыми и направили несколько коллективных обращений в контролирующие органы — Центробанк, Роскомнадзор Генеральную прокуратуру и другие. В обращениях они жалуются, что их ввели в заблуждение реклама и обещания сотрудников лизинговых компаний. Как оказалось, люди могли и не знать, что продали свои автомобили.

Сами лизинговые компании считают, что услуги «Деньги под ПТС» не нарушают закон, а клиенты видят, какой договор подписывают. В «НК Лизинг» заявляют, что условия договора исключают возможность ввести клиента в заблуждение.

Надзорные ведомства пообещали провести проверки по обращениям. В «Народном фронте» назвали обратный лизинг «притворными сделками», так как надзора со стороны государства над ними нет. В Центробанке признали, что лизинг часто используется как альтернатива микрозаймам, так как позволяет обойти законодательные ограничения.