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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.
При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.
"В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка — банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги", — заявили в Сбербанке.
Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.
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Личный счет , Компании , Visa , Сбербанк России , РИА Новости
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