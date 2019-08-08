Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка , сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Это станет возможным благодаря расширению проекта по повышению доступности финансовых услуг. В рамках этого проекта Сбербанк в прошлом году запустил услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах.

При любой сумме покупки снять можно до 5 тысяч рублей, в среднем россияне снимают по 1,3 тысячи рублей. В настоящий момент сервис доступен держателям дебетовых карт Сбербанка платежных систем Visa и Mastercard.

"В текущем году планируется масштабировать проект на 3 тысячи партнеров банка — банковских платежных агентов, а также расширить функционал: помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги", — заявили в Сбербанке.

Информацию о снятии наличных можно получить благодаря кассирам, которые предлагают эту услугу, а также стикеру или плакату, размещенным в магазинах, где доступен сервис.