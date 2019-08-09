ФОМ зафиксировал рост зарплат в России

За последние четыре года в России заметно выросло количество работников с зарплатой более 30 тысяч рублей в месяц после вычета налогов. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда общественного мнения (ФОМ)

Количество опрошенных, чья зарплата превышает 30 тысяч рублей, выросла с 5% в феврале 2015 года до 12% в августе 2019 года.

Число работников, которым повышали зарплату в последние полгода, выросло с 11% в феврале 2015 года до 14% в августе 2019 года.

13% опрошенных ответили, что удовлетворены размером своей зарплаты. Этот показатель не изменился с 2015 года.

17% респондентов сочли, что размер оплаты их труда соответствует объему и сложности работы, которую они выполняют. В феврале 2015 года так ответили 14% опрошенных.

21% респондентов заявили, что редко сталкиваются с нехваткой денег до