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ФОМ зафиксировал рост зарплат в России 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
За последние четыре года в России заметно выросло количество работников с зарплатой более 30 тысяч рублей в месяц после вычета налогов. Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда общественного мнения (ФОМ) .
Количество опрошенных, чья зарплата превышает 30 тысяч рублей, выросла с 5% в феврале 2015 года до 12% в августе 2019 года.
Число работников, которым повышали зарплату в последние полгода, выросло с 11% в феврале 2015 года до 14% в августе 2019 года.
13% опрошенных ответили, что удовлетворены размером своей зарплаты. Этот показатель не изменился с 2015 года.
17% респондентов сочли, что размер оплаты их труда соответствует объему и сложности работы, которую они выполняют. В феврале 2015 года так ответили 14% опрошенных.
21% респондентов заявили, что редко сталкиваются с нехваткой денег до