Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».

Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и заявляют, что зафиксировали трансзакцию не в домашнем регионе пользователя. Преступники утверждают, что заблокировали движение денег, и, не требуя сообщать никаких данных с карты, просят перечислить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Выяснив, какой операционной системой пользуется жертва, ей предлагают установить приложение для удаленного доступа. Если человек соглашается и добровольно позволяет таким образом проникнуть в свой смартфон, то доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, отмечает издание.