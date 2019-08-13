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Телефонные мошенники придумали новый способ обмана 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Злоумышленники звонят жертве, представляясь сотрудником банка, и заявляют, что зафиксировали трансзакцию не в домашнем регионе пользователя. Преступники утверждают, что заблокировали движение денег, и, не требуя сообщать никаких данных с карты, просят перечислить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.
Выяснив, какой операционной системой пользуется жертва, ей предлагают установить приложение для удаленного доступа. Если человек соглашается и добровольно позволяет таким образом проникнуть в свой смартфон, то доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, отмечает издание.
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