Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
65.70
73.41
73.40
Прогноз
19.08 – 26.08
$
64.65
73.16
Индексы и котировки Brent
58.90
–0.61 Золото
1515.42
+0.20 РТС
1263.68
+0.31
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1147
+0.0071
31.07
1.1076
12.08
01.08
21.07

Ставки по рублевым вкладам резко опустились 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя максимальная ставка по депозитам населения у десяти крупнейших банков в первой декаде августа опустилась до 6,82 процента. Это минимальное значение с октября прошлого года, следует из материалов Банка России.
В третьей декаде июля этот показатель составлял 7,05 процента. На ситуацию повлияли снижения в июне и июле ключевой ставки ЦБ до итоговых 7,25 процента годовых.
В топ-10 российских банков по объемам рублевых вкладов населения на данный момент входят Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк.
Самое низкое значение максимальной ставки по вкладам в России зафиксировано в июне 2018 года (6,05 процента), самое высокое — в декабре 2014-го (15,635 процента). Нынешний тренд на снижение идет с марта. Тогда во время очередного заседания Центробанк не исключил снижения ключевой ставки в ближайшее время при развитии ситуации по базовому прогнозу.
Последние новости
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье Россию обвинили в краже американских технологий для гиперзвукового оружия Появилось видео с экстренно севшего в Подмосковье самолета
Комментарии2
Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предрекли рецессию: что будет с рублем
Россияне рассказали о расходах на кредиты
​«Черные лесорубы»: Россия поставила Китаю условие
Сколько россиян живут «от зарплаты до зарплаты»
Валюту россиян возьмут под контроль
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи