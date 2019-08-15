Ставки по рублевым вкладам резко опустились

Средняя максимальная ставка по депозитам населения у десяти крупнейших банков в первой декаде августа опустилась до 6,82 процента. Это минимальное значение с октября прошлого года, следует из материалов Банка России

В третьей декаде июля этот показатель составлял 7,05 процента. На ситуацию повлияли снижения в июне и июле ключевой ставки ЦБ до итоговых 7,25 процента годовых.

Самое низкое значение максимальной ставки по вкладам в России зафиксировано в июне 2018 года (6,05 процента), самое высокое — в декабре 2014-го (15,635 процента). Нынешний тренд на снижение идет с марта. Тогда во время очередного заседания Центробанк не исключил снижения ключевой ставки в ближайшее время при развитии ситуации по базовому прогнозу.