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Государство подкинуло инвесторам очередной «сюрприз». С нового года открывшим счет в иностранной брокерской компании или форекс-дилере придется отчитываться в налоговой службе

Выбор инвестора

Мой знакомый инвестор Петр на днях открыл счет у зарубежного брокера. Выбрал Saxobank , поскольку организация предоставляла русскоязычную поддержку, а минимальная сумма для открытия счета составляла 10 тыс. долларов. Для инвестора, который решил серьезно вкладываться в иностранные бумаги, нормальный стартовый капитал. Свое решение открыть счет за пределами России Петр объяснил просто: хочется торговать напрямую — без прайм-брокеров или посредников в России и не волноваться по поводу готовящихся ограничений, имея в виду планы ЦБ с 2021 года ограничить право граждан покупать иностранные ценные бумаги и ввести специальные квалификационные экзамены.

В отличие от российских брокеров или управляющих, которые берут на себя роль налоговых агентов для клиентов, Петру приходится самому общаться с налоговой службой. Если он, скажем, получит дивиденды от бумаг, купленных на американской бирже, они облагаются налогом по законам США. Поэтому дивиденды приходят на счет уже за вычетом налога, в случае с США — 10%. Далее Петр уже декларирует доход в России. «Иностранный» налог можно зачесть в счет уплаты российского НДФЛ и доплатить в России только разницу в 3 процентных пункта. Правда, возможность зачета действует только в отношении стран, с которыми у России заключен договор об избежании двойного налогообложения. Ну и конечно, придется предоставить налоговой бумаги, удостоверяющие факт оплаты налога за рубежом.

С нового года обмен информацией с ФНС станет куда активнее.

Что изменится

Сейчас граждане не обязаны информировать налоговиков о счетах у иностранного брокера или форекс-дилера, в отличие от тех, у кого открыт счет в зарубежном банке. В последнем случае отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ физлица — налоговые резиденты должны предоставлять в ФНС ежегодно до 1 июня. «В отчете для ФНС необходимо указать сумму денежных средств по каждой валюте счета, сумму средств на начало периода, списания, зачисления и сумму денежных средств по каждой валюте счета на конец периода», — поясняет аналитик «Фридом Финанс» Александр Осин

В следующем году инвесторам придется не только уведомлять ФНС об открытии брокерского счета в иностранных компаниях, но и предоставлять в налоговую финансовую информацию — как в случае с банковскими счетами. Такие требования для частных инвесторов ввели депутаты, принявшие в начале августа поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Жить по новым правилам придется уже с 1 января 2020 года. Не отчитываться налоговой можно будет только тем инвесторам, сумма на счете которых не превышает 600 тыс. рублей. А также, если компания, клиентом которой он является, находится в стране, с которой у России заключен договор об обмене финансовой информацией либо которая является членом ОЭСР или ФАТФ

По словам руководителя налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Дениса Зайцева, сейчас для владельцев счетов в иностранных банках процедура уведомления достаточно простая: помимо личных данных владельца счета, в нем указывается его номер, наименование и адрес организации, где открыт такой счет, дата открытия счета, а также валюта счета. Однако у инвесторов после вступления в силу поправок к закону могут попросить более подробную информацию. Например, банк в РФ, в котором у инвестора находится счет, может запросить выписку по брокерскому счету.

«И тогда у налогового органа могут появиться более конкретные вопросы как о существе операций (на предмет того, соответствуют ли они требованиям валютного контроля), так и о надлежащем налогообложении результатов таких операций», — предупреждает юрист.

Кого коснется

«Наиболее масштабные изменения ждут россиян, которые зарабатывают на торгах биржевыми и внебиржевыми продуктами через счета, открытые у иностранных брокеров и форекс-дилеров», — рассказывает Денис Зайцев.

Именно они в поправках к закону причислены к «иным организациям финансового рынка».

Особенно это актуально для рынка Forex, где доля россиян, торгующих с иностранных счетов, наиболее значительна. По оценкам Ассоциации форекс-дилеров (АФД), услугами четырех компаний с российской лицензией пользуются почти 9 тыс. человек, число торгующих через зарубежных дилеров на порядок выше. Правда, как уверяет глава ассоциации Евгений Машаров, в большинстве случаев физические лица вкладывают не более 150—200 тыс. рублей в год.

«Трейдеры, профессионально торгующие на рынке Forex, конечно, инвестируют более внушительные суммы, нередко превышающие 600 тысяч рублей в год. Однако многие из них предпочитают торговать в российской юрисдикции, тем самым снимая с себя бремя объяснения с налоговой инспекцией», — говорит он.

По оценке гендиректора компании «Альфа-Форекс» Сергея Николюка, ужесточение законодательства коснется не более 20% клиентов иностранных форекс-компаний. Однако, по его мнению, лишь небольшая часть клиентов откажется от торговли через иностранцев.

«Поэтому вряд ли поправки в валютное законодательство окажут какое-либо значимое влияние на рынок Forex», — уверен он.

Российские брокеры и управляющие более осторожны в своих оценках. Ни один из опрошенных участников рынка не решился оценить долю инвесторов, которые торгуют через иностранные компании и имеют на счете более 600 тыс. рублей. Некоторые брокеры обратили внимание, что с нового года информация о наличии счетов за рубежом и движении средств по ним должна передаваться не только в ФНС, но и в ЦБ.

«Если объем информации не будет превышать объем данных, предусмотренных на текущий момент в формате налоговой отчетности, то данное изменение не должно вызвать трудностей ни у физических, ни у юридических лиц», — считает главный бухгалтер «Открытие Брокер» Татьяна Делижанова.

Трудности перевода

Один из главных рисков, с которым может столкнуться любой инвестор, открывающий счет за пределами России, — это сложности при вводе и выводе средств. Регулятор обязывает банки тщательно следить за чистотой совершаемых операций, и в случае, если трансакция покажется банку «подозрительной, он имеет право заблокировать деньги». Мой знакомый Петр пока, правда, не сталкивался с особыми проблемами. После того как он дал поручение перевести деньги со своего банковского счета в России на счет брокера в Дании, в банке попросили уточнить, действительно ли он намерен совершить данную операцию.

Однако с 1 января 2020 года все может измениться. В поправках в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» указано, что ЦБ будет устанавливать порядок зачисления на счета или списания средств, находящихся в иностранных компаниях. По словам экспертов, это нововведение может стать настоящей «головной болью» для российских инвесторов.

«Порядок еще не принят, однако его несоблюдение может расцениваться как незаконная валютная операция, штраф за совершение которой составляет 75—100% от ее суммы», — предупреждает Денис Зайцев из BMS Law Firm.