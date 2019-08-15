Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.05
$
66.04
73.41
73.64
Прогноз
19.08 – 26.08
$
66.00
73.59
Индексы и котировки Brent
58.15
–0.07 Золото
1521.11
+0.13 РТС
1250.13
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1107
+0.0031
31.07
1.1076
12.08
01.08
21.07

Россиян рассмешили зарплаты «процветающего Запада» 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Россиян насмешила публикация Bloomberg о доходах американцев, пишет «Царьград».
«А разве не какой-то из Бушей говорил, что это их свободный выбор? Могут даже быть идиотами»,
«Не говорите вы об этом либералам»,
«Теперь жителям "Рашки" стало смешно)) После публикации доходов и расходов на "процветающем Западе"», — иронично отметили российские пользователи твиттера.
Ранее Bloomberg опубликовал результаты исследования компании Bankrate о доходах и расходах граждан США. Оказалось, что 42% американцев не смогли уехать в отпуск из-за дороговизны. 25% граждан признались, что не могут себе позволить сходить в кино. 43% опрошенных рассказали, что после оплаты всех счетов и платежей по кредитам у них вообще не остается денег.
Личный счет , Bloomberg , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта опасность закредитованности россиян7
Сотни людей выстроились в очередь за одной квартирой
Евро превысил отметку в 74 рубля
Рубль упал120
Рынок США пришел в себя после истерики1
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:45
Над россиянами нависла кредитная бомба
Личный счет
00:39
Цены на лекарства в РФ предложили кардинально изменить
Личный счет
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение