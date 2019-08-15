Россиян рассмешили зарплаты «процветающего Запада»

Россиян насмешила публикация Bloomberg о доходах американцев, пишет «Царьград».

«А разве не какой-то из Бушей говорил, что это их свободный выбор? Могут даже быть идиотами»,

«Не говорите вы об этом либералам»,

«Теперь жителям "Рашки" стало смешно)) После публикации доходов и расходов на "процветающем Западе"», — иронично отметили российские пользователи твиттера.

Ранее Bloomberg опубликовал результаты исследования компании Bankrate о доходах и расходах граждан США. Оказалось, что 42% американцев не смогли уехать в отпуск из-за дороговизны. 25% граждан признались, что не могут себе позволить сходить в кино. 43% опрошенных рассказали, что после оплаты всех счетов и платежей по кредитам у них вообще не остается денег.