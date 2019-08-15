Экономист раскрыл опасность закредитованности россиян

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН прокомментировал данные нового опроса ВЦИОМ

От 30% до 50% совокупного дохода семьи ежемесячно отдают в качестве процентов по кредитам 21% россиян. Такие данные содержаться в новом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Почти треть участников исследования (31%) отдает кредитным учреждениям от 10% до 20% дохода. И 16% респондентов выплачивают от 21% до 30% бюджета.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил опасность высокой закредитованности россиян.