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Раскрыта опасность закредитованности россиян 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил опасность высокой закредитованности россиян, передает НСН.
По словам Колташова, по уровню платежей Россия находится на стандартном уровне развитых экономик.
«Это очень высокий уровень. Это чревато серьезными проблемами для экономики, потому что люди не смогут наращивать потребление. Он уже потребили то, что могли потребить, и теперь завязаны на проценты. Они не столь много взяли, но очень много отдают», — отметил он.
При этом Колташов считает, что россияне должны не так много по сравнению с гражданами Евросоюза.
Ранее ВЦИОМ представил данные опроса, согласно которому 21% россиян ежемесячно отдают по кредитам от 30% до 50% совокупного дохода, 31% выплачивает кредитным организациям 10-20% дохода, еще 16% отдают 21-30% дохода.
Личный счет , Экономика , Василий Колташов , ЕС , ВЦИОМ
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