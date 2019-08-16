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Россияне стали чаще копить в валюте 

News.ru 54 минуты назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Объём вкладов в иностранной валюте вырос в России за I полугодие на 9%, до $96 млрд
При этом объём рублёвых вкладов в несколько раз превышает объём валютных — 23 трлн против 6 трлн по текущему курсу соответственно. Но в Центробанке отметили, что темпы прироста вкладов в нацвалюте были ниже, чем в иностранной, и составили 2,5%, пишут «Известия».
По мнению экспертов в области финансов, интерес россиян к иностранной валюте связан с ожиданием инфляции на фоне повышения ставки НДС.
Как уже писал News.ru, национальная российская валюта ускорила снижение вслед за нефтью. Доллар впервые с начала мая 2019 года превысил отметку в 66 рублей.
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Личный счет , Центральный банк России , газета "Известия"
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