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Россияне впервые стали реже брать микрозаймы, показало исследование 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне во втором квартале текущего года переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО), следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Например, если в первом квартале 2016 года россияне взяли 1,536 миллиона займов и постепенно наращивали их до 4,773 миллиона по итогам первого квартала 2019 года, то во втором квартале этот тренд переломлен — выдачи сократились на 15,3%, до 4,044 штук.
"Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне четвертого квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось", — говорится в исследовании.
Авторы исследования связывают это с мерами ЦБ РФ, отказами микрофинансовых организаций от выдач займов до зарплаты и прекращением перетока клиентов из банковского сектора.
"Если на протяжении последних пяти лет, доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства", — отмечают аналитики.
По их словам, при сохранении подобного тренда сегмент МФО претерпит существенные изменения.
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Личный счет , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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