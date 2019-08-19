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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в России в июле 

Парламентская газета + ещё 9 43 минуты назад
Фото: PIXABAY.COM
Заработная плата в России в июле 2019 года выросла на 3,5% в годовом выражении и составила 45,9 тысячи рублей, говорится в оперативном докладе Росстата. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе — июле 2019 года — на 7,2%», — говорится в докладе.
В годовом выражении заработная плата увеличилась на 3,5%. В июне текущего года рост составил 2,9%.
Ранее, по данным Росстата, стало известно, что в России вырос уровень безработицы до 4,5% против показателей в 4,4% в июле, которые достигли исторического минимума.
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Личный счет , Росстат
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