Росстат сообщил о росте реальных зарплат в России в июле

Заработная плата в России в июле 2019 года выросла на 3,5% в годовом выражении и составила 45,9 тысячи рублей, говорится в оперативном докладе Росстата . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе — июле 2019 года — на 7,2%», — говорится в докладе.

В годовом выражении заработная плата увеличилась на 3,5%. В июне текущего года рост составил 2,9%.

Ранее, по данным Росстата, стало известно, что в России вырос уровень безработицы до 4,5% против показателей в 4,4% в июле, которые достигли исторического минимума.