Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют

Реальная зарплата россиян в июле выросла на 3,5% в годовом выражении, а за первые семь месяцев текущего года — на 2,1%, подсчитали в Росстате . При этом средняя номинальная зарплата в июле увеличилась на 8,2% к июлю 2018 года, до 45 тыс. 900 рублей, а с января по июль — на 7,2%, до 46 тыс. 165 рублей. Однако в сравнении с предыдущим месяцем начисленная зарплата сократилась в июле на 7%, а реальная — на 7,2%.

Данные по реальным доходам россиян официальное статистическое ведомство, согласно новой методике, предоставляет лишь раз в квартал. По итогам первого полугодия они снизились на 1,3% при росте реальных зарплат на 1,8% и назначенных пенсий на 0,8%. При этом инфляция после мартовского пика в 5,3% в июне замедлилась до 4,7%.

Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы в этот период была неоднородной и колебалась от нулевого роста в феврале до 3,1% в апреле (в годовом выражении), но в целом она росла намного медленнее, чем в 2018 году, напоминает Счетная палата . За январь — июнь прошлого года показатель прибавил 8,7%, говорится в Аналитическом отчете на сайте ведомства.

Но прошлогодний бурный рост зарплат — следствие исполнения «майских» указов 2012 года, отмечают специалисты СП. А главной причиной нынешнего ухудшения финансового состояния населения они считают слабый рост доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности, а также снижение доходов от собственности.

Для статистики это, безусловно, значимые факторы, отмечает независимый экономист Иван Антропов, но предпринимательской деятельностью в России занимается довольно мало людей, и даже возможность сдавать квартиру в аренду имеют немногие. Для простых граждан важнее рост обязательных платежей, который опережает повышение зарплат.

Где деньги?

Не исключено, что статистика не врет, и зарплаты в России действительно растут, признают эксперты. Так, согласно оперативной сводке Минфина по выполнению бюджета в первом полугодии, рост расходов на чиновничий аппарат превысил 5%. Естественно, сюда входят и зарплаты, и премии. То есть, у кого-то из госслужащих оклады повышаются. Правда, при этом могут снижаться различные стимулирующие выплаты и надбавки, особенно врачи с этим хорошо знакомы. Но формально рост зарплат есть, и к этому не придраться.

Однако обязательные расходы все равно растут быстрее, и это выливается в снижение реальных располагаемых доходов. Немаловажную роль здесь играют выплаты по кредитам. Хорошая новость заключается в том, что пока люди стремятся погашать их вовремя, пускай в ущерб текущим доходам. Серьезную лепту вносят также услуги ЖКХ, дорожающие дважды в год с завидным постоянством.

«Причем это не только индексация, но и пересматриваются нормативы в сторону повышения, что не регулируется, в отличие от индексации, и может приводить к значительно большему фактическому росту расходов», — отмечает Антропов.

Чтобы люди заметили хоть какое-то улучшение своего материального благополучия, зарплаты должны расти примерно на 6%, а не на 2%, добавляет он.

Стагнация бедности

Реальные зарплаты растут по той простой причине, что они очень сильно упали в 2014−15 году (как и доходы) за счет девальвации рубля, напоминает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев . К тому же инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Кроме того, есть сектора, которые чувствуют себя достаточно неплохо за счет умеренно слабого рубля и более или менее хорошей конъюнктуры. Это не только нефтянка, но и в принципе все, что связано с экспортом. Предполагается, что несырьевой экспорт в этом году окажется в районе 150 млрд долларов — это очень хороший результат.

«Но экономика — это не только экспорт. То, что мы наблюдаем сейчас — это стагнация бедности», — констатирует эксперт.

Такая ситуация, по его словам, выгодна и бизнесу, и бюджету. Когда доходы населения почти не растут, это означает, что издержки компаний тоже не увеличиваются (те же зарплаты), соответственно, маржа остается на прежнем уровне, бюджет получает налог на прибыль и прочие фискальные сборы, а акционеры получают дивиденды. Интересы же простых трудящихся в этой парадигме никого не заботят.

Мысль о том, что повышение зарплаты приводит к росту спроса, руководство отельной взятой компании тоже редко посещает. Это работает в рамках всей экономики, а каждый сам за себя.

На самом деле, это подход любого буржуазного общества, и не очень понятно, как его изменить, сетует аналитик. Теоретически, через рост производительности труда, но все равно это очень сложно. В любом случае, россиянам давно пора свыкнуться с мыслью о том, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и нужно самостоятельно искать способы выживания, не надеясь на власть и кого-то еще.

По мнению Антропова, в ближайшей перспективе рост реальных доходов возможен в отдельных отраслях из-за реализации национальных проектов. Крупные предприятия в сфере, например, металлургии и дорожного строительства сейчас действительно получают неплохие деньги. В Минфине и Минэкономразвития активно обсуждаются варианты, кому давать средства ФНБ. ВЭБ тоже начал проводить финансовые вливания, предоставляя свои гарантии.

Но все это касается лишь немногих избранных, и непосвященным довольно трудно угадать, куда именно пойдут деньги и где, соответственно, уже сейчас искать работу, чтобы успеть приобщится к «проектному» пирогу. В целом же продолжится нынешняя тенденция. В лучшем случае по итогам года динамика реальных располагаемых доходов населения окажется где-то в районе нуля, но возможен и легкий минус в районе 0,5%, прогнозирует аналитик.