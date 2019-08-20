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Перерасчет пенсий завершится 1 сентября: кто останется без прибавки 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Беззаявительный перерасчет пенсий завершится 1 сентября. Прибавку в фиксированной выплате получат пенсионеры, живущие в сельской местности и имеющие большой стаж работы в сельском хозяйстве. Издание «Лайф» разобралось, кого не коснётся перерасчёт, а кому заплатят больше.
По данным издания, в этом году была проведена самая заметная индексация страховых пенсий — на 7,05%. При этом с 1 января у неработающих пенсионеров, которые живут в сельской местности и имеют большой стаж работы в сельском хозяйстве, пенсия выросла в том числе и за счет надбавки в 25% к фиксированной выплате. По данным Пенсионного фонда России, беззаявительные перерасчёты завершатся 1 сентября 2019 года.
Однако, по данным ПФР, которые приводятся в статье, в 30 лет стажа в сельской местности засчитывается не любая работа, а только в определённом производстве. Сюда же относится работа в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях, в совхозах.
«Перерасчёт фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности осуществляется с 1 января 2019 года автоматически. То есть пенсионеру не надо подавать заявление в ПФР. Правда, это происходит в том случае, если в выплатном деле есть необходимая информация. Если документов не хватает, перерасчёт не проведут и пенсионер останется без заслуженной прибавки», — рассказал изданию, ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
При этом, по ее словам, пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы и добиться перерасчёта.
Издание также отмечает, что, по данным ПФР, максимальная прибавка к пенсии составит 261,72 рубля.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил ТАСС, что индексация пенсий выше инфляции с 2020 года может потребовать расходования средств Фонда национального благосостояния, если темпы роста экономики будут низкими. При этом, по мнению Кудрина, темпы роста экономики России в этом году не превысят 1%, а в 2020 году — 1-2%.
Комментарии
Личный счет , Алексей Кудрин , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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