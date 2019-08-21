Минсельхоз отметил снижение цен на свинину

Минсельхоз РФ отмечает снижение цен на свинину и ожидает дальнейшего падения стоимости этой продукции. Такую оценку ТАСС высказали в министерстве.

"В связи с тем, что сейчас сезон идет на спад, цены стабилизировались и начали снижаться. Также снижению цен будет способствовать рост производства свинины", — сообщил официальный представитель Минсельхоза.

Он пояснил, что в весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным увеличением потребления мяса в потребительском секторе в период так называемого сезона шашлыков. Однако в то же время, по оперативным данным Минсельхоза на 15 августа, средневзвешенная цена производителей на свиную полутушу без НДС составила 151,59 тыс. рублей за т, что на 5,6% ниже аналогичного показателя прошлого года. По данным Росстата на 12 августа 2019 года, средние потребительские цены на свинину составили 274,12 рубля за 1 кг, снизившись с начала года на 1,2%.

По прогнозам министерства, по итогам текущего года производство свинины увеличится на 4,1%, добавил официальный представитель Минсельхоза.

Ранее Национальный мясной союз сообщил о том, что ожидает снижения оптовой стоимости свинины в 2019 году на 7-9%, а затем еще на 3-5% в 2020 году из-за роста внутреннего производства. При этом глава союза