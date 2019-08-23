Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках

Международная антивирусная компания ESET выявила новую фишинговую кампанию, направленную на пользователей продукции Apple

По сообщению компании, с помощью таких атак мошенники получают доступ к персональным и банковским данным пользователей.