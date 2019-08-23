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Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Международная антивирусная компания ESET выявила новую фишинговую кампанию, направленную на пользователей продукции Apple.
По сообщению компании, с помощью таких атак мошенники получают доступ к персональным и банковским данным пользователей.