Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
24.08
$
65.6046
–0.0150
€
72.6243
–0.2069
ММВБ
23.08 14:00
$
65.6850
+0.0000
€
72.6625
+0.0500
Forex
23.08 14:00
$
65.6895
+0.0075
€
72.6335
+0.0210
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.72
€
72.56
€
72.77
Прогноз
26.08 – 02.09
$
65.60
€
72.52
Индексы и котировки
Brent
59.77
–0.15
Золото
1496.53
+0.11
РТС
1281.22
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1053
–0.0126
08.08
1.1180
20.08
09.08
29.07
Пользователей Apple предупредили о фишинговых атаках
Деловая газета «Взгляд»
+
ещё 4
1 час назад
Комментарии
Международная антивирусная компания ESET выявила новую фишинговую кампанию, направленную на пользователей продукции
Apple
.
По сообщению компании, с помощью таких атак мошенники получают доступ к персональным и банковским данным пользователей.