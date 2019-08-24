Исследование показало, сколько россиян покупают в интернете

Пятая часть россиян ничего не покупает в интернете, при этом абсолютное большинство использует онлайн-площадки для приобретения только непродовольственных товаров, показали результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Оказалось, что 21% опрошенных не покупают в интернете вообще ничего, а подавляющее большинство — 76% — использует этот вариант для приобретения только непродовольственной продукции: одежды, книг, косметики и так далее. Покупка продуктов на онлайн-площадках остается довольно непопулярной у россиян, такую опцию используют только 4% участников исследования.

При этом 17,3% респондентов заявили, что считают онлайн-покупки самым экономным вариантом. Более 46% участников исследования считают такими покупки в гипермаркетах, а супермаркеты рядом с домом кажутся более привлекательным вариантом 36,5% опрошенных.

По данным исследования, 34,5% опрошенных закупаются впрок в гипермаркетах раз в неделю, а 23% — раз в месяц. Помимо этого, подавляющее большинство регулярно посещает магазины рядом с домом: либо каждый день (43,7%), либо 2–3 раза в неделю (43,3%). Предпочтение районным магазинам россияне отдают только при покупке мясной и молочной продукции (51% опрошенных) и алкоголя (57%). Овощи и фрукты покупаются россиянами либо в супермаркетах у дома (42%), либо на рынке (36,9%).

В исследовании приняли участие 37,4 тысячи человек в возрасте преимущественно от 25 до 44 лет (около 75% респондентов) из 18 российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Перми, Омска, Казани, Челябинска, Воронежа, Тюмени и Ульяновска.