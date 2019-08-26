Доходы не растут: Минэкономики ухудшило безрадостный прогноз

Рост доходов россиян в этом году, если и будет, то чисто номинальным. Так, Минэкономразвития уменьшило оценку роста реальных доходов россиян в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. До этого беспокойство в связи с низким ростом реальных доходов выразил президент Владимир Путин . Реальные доходы россиян растут медленно, хотя инфляция замедлилась до 4,5% в годовом выражении, говорил он.

Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Так, как следует из доклада социально-экономического развития страны на 2019–2024 годы, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения вырастут на 0,1%, хотя в предыдущем докладе речь шла о росте в 1%.

Таким образом, речь идет о снижении оценки роста реальных доходов в десять раз.

Курс доллара составит в 2019 году 65,4 руб. (вместо 65,1 руб.), а с 2021 по 2024 год стоимость американской валюты увеличится до 67,4 рублей, тогда как прежний прогноз равнялся 68,6 рублей.

Как рассказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин , обновленная версия макроэкономического прогноза будет обсуждаться 19 сентября на заседании правительства. При этом параметры будут использоваться при формировании бюджета на следующий цикл. Однако позднее они могут быть скорректированы.

Между тем до этого президент России Владимир Путин выразил беспокойство в связи с тем, что доходы россиян не растут.

За первое полугодие ВВП России увеличился на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях — 2%, отмечал российский президент.

«Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным», — сказал президент.

Еще один положительный фактор в экономике — инфляция. Она «постепенно приближается к целевому ориентиру», и сейчас составляет примерно 4,5% в годовом выражении.

«Но даже на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», — отметил Владимир Путин.

Прогнозы других институтов относительно будущего экономики не самые радужные.

Так, Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста российской экономики в 2019 году до 1,2% по сравнению с апрельской оценкой 1,6%.

Эксперты ВШЭ предрекали так и вовсе предрекали российской экономике кризис через год или полтора.

Что касается роста реальных зарплат россиян, то, судя по статистике, с ними нет проблем.

Так, реальная заработная плата в России в третьем квартале вырастет на 3–3,5% в годовом выражении, говорилось в июльском прогнозе бюллетеня Банка России.

«В реальном выражении заработная плата в июне — июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, ее рост составит 3,0%–3,5% в годовом выражении», — отмечал ЦБ.

При этом в первом квартале 2019 года рост реальной заработной платы граждан составил 1,3% в годовом исчислении, во Iвтором квартале — 2,6%, писал регулятор.

Однако цифры по росту реальным доходам россиян (при их подсчете учитывают расходы, от которых люди не могут отказаться — «Газета.Ru») не такие позитивные.

Так, реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году они показали почти нулевой рост — на 0,1%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

О том, что роста реальных доходов не будет в 2019 году, предупреждали ранее аудиторы Счетной палаты . Они заявляли о сокращении реальных доходов населения и не достижении цели по сокращению бедности в 2019 году.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали ранее также, что реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году продолжат падение, поскольку просто нет предпосылок для их роста.